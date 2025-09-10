Ждать долго, но потом будет жарко: собрали все, что известно о 4 сезоне «Триггера»

Артём Стрелецкий возвращается. Слухи подтвердились — четвёртый сезон «Триггера» уже запущен в производство. Финал третьей части оставил слишком много вопросов, и миллионы зрителей до сих пор обсуждают судьбу героя Максима Матвеева. Теперь ясно одно: продолжение будет, но ждать придётся долго.

Что известно о 4 сезоне

Новые серии снова снимет студия «Лунапарк», подарившая зрителям все предыдущие сезоны. В четвёртой части запланировано восемь эпизодов, а сценарий по-прежнему пишет Андрей Цибульский. К проекту присоединилась Анна Крейчман, и инсайдеры уверены — сюжет получит неожиданные повороты и свежие линии. Но радоваться рано: премьера намечена не раньше 2027 года, так что фанатам придётся запастись терпением.

Как закончился 3 сезон

Финал прошлого сезона стал настоящим эмоциональным ударом. На семейном ужине отец Артёма признаётся, что на самом деле является биологическим отцом Кирюши. Шокированный мальчик выгоняет Стрелецкого из дома.

Последние кадры показывают бегущего героя, а затем — неожиданный поворот после титров. В коммуналке, где Артём пытается залить боль алкоголем, появляются двое незнакомцев: в Петербурге террорист захватил заложников и требует только одного — встречи с психотерапевтом Стрелецким.

Чего ждать дальше

Создатели держат детали в секрете, но понятно одно: ставки будут выше, чем когда-либо. Артёму предстоит столкнуться с опасным противником и разобраться с собственными демонами. Судя по всему, четвёртый сезон «Триггера» станет самым драматичным и напряжённым за всю историю проекта.

