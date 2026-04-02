3 сезон «Инспектора Гаврилова» с Добронравовым и Гуськовым перенесли: ждали в марте, апреле, но теперь примерная дата другая

С премьерой сериала «Инспектор Гаврилов 3» вышла странная пауза. Всё было готово к марту, но релиз внезапно сдвинули — и только сейчас стало понятно, куда именно. Вместе с этим появился тизер, который даёт понять: дальше всё будет куда масштабнее.

Третий сезон комедии действительно убрали из мартовского графика и перенесли на май 2026 года. Онлайн-кинотеатр START уже подтвердил новый ориентир и показал первые кадры продолжения.

Перенос в данном случае выглядит не случайным. Судя по тизеру, история выходит на другой уровень и требует более плотного запуска, пишет источник.

Саша Медный в исполнении Виктора Добронравова возвращается после событий второго сезона и сразу повышает ставки. Его герой продолжает играть роль начальника полиции Гаврилова, но теперь решает баллотироваться в мэры.

В новом сезоне появляется персонаж Алексея Гуськова — отец Медного, криминальный авторитет по кличке Ворон. Его появление добавляет в сюжет дополнительное напряжение и расширяет конфликт.

Режиссёром вновь выступает Кирилл Васильев. Третий сезон сохраняет комедийный тон, но заметно усиливает криминальную и политическую линии, делая продолжение более насыщенным.