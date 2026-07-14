Не только «Ведьмак» хорош: 5 культовых сериалов, которые зайдут заядлым геймерам

Эти шоу будто созданы для тех, кто вырос с джойстиком в руках.

Мир сериалов и мир видеоигр всё чаще говорят на одном языке — языке эпичных битв, харизматичных героев и безумных вселенных. Мы выбрали пять сериалов, которые особенно зайдут геймерам: здесь и отсылки к ретро, и адаптации культовых игр, и тот самый дух, ради которого мы проходим миссии до рассвета.

«Ведьмак»

Сериал «Ведьмак» от Netflix, вдохновлённый играми и книгами про Геральта, сразу стал хитом у фанатов RPG. Монстры, моральные дилеммы, заклинания — всё это напоминает знакомые геймерские квесты. Плюс Генри Кавилл, который сам не скрывает любовь к играм.

«Кастлвания»

Анимационная адаптация культовой игры от Konami удалась на редкость. Кровавое фэнтези про вампиров, магию и семейную драму — всё это сочетается с отличной хореографией боёв и мрачной атмосферой. Приятный бонус: шикарная озвучка и стильная анимация.

«Мир Дикого Запада»

Если вы когда-нибудь мечтали оказаться в открытом мире с продвинутым ИИ, этот сериал — мастхэв. Он как RPG на максималках: философия, свобода выбора, моральные развилки и много вопросов без ответа. Смотришь и как будто сам проходишь нелинейный сюжет.

«Черное зеркало»

Каждая серия — как отдельная игра-головоломка, только без права на перезапуск. Технологии, которые выходят из-под контроля, — любимый сюжет геймеров и разработчиков. Особенно если вам по душе киберпанк, моральные выборы и будущее, которое пугает.

«Очень странные дела»

Этот сериал не про игры напрямую, но он буквально дышит культурой восьмидесятых: Dungeons & Dragons, аркады, VHS. Он напоминает старые хорроры и приключенческие квесты, где дети спасают мир, а монстры — с другого измерения.

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