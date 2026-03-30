Завтракаем как в Париже: рецепт любимых круассанов Маринетт из «Леди Баг и Супер-Кота»

Они получатся не хуже, чем в пекарне.

Воспринимать мультсериал «Леди Баг и Супер-Кот» как кулинарное руководство — занятие на первый взгляд довольно странное. Ведь его основная тематика далека от рецептов и кухонных хитростей: здесь правят бал супергерои, злодеи и запутанные любовные линии.

Однако если присмотреться повнимательнее, окажется, что создатели всё же оставили зрителям аппетитные пасхалки, а точнее — настоящий повод для вдохновения у плиты.

Всё дело в родителях главной героини. Семья Дюпэн-Чэн держит собственную пекарню, а значит, у них наверняка есть чему поучиться тем, кто хочет освоить искусство французской выпечки.

И пусть Маринетт обычно занята спасением Парижа, за кадром её близкие продолжают печь лакомства, которые так и просятся на стол. И главное из них, конечно, хрустящий круассан.

Без него не обходится ни один французский завтрак. И без него не обходится ни одна серия мультсериала — Маринетт каждый раз во время заставки несётся навстречу приключениям с круассаном в зубах.

Ингредиенты

Мука пшеничная (высший сорт) — 350 г

Сливочное масло — 200 г

Молоко — 120 г + 1 столовая ложка дополнительно

Сахарный песок — 60 г

Куриное яйцо — 1 штука

Дрожжи сухие — 7 г

Соль — на кончике ножа

Рецепт

В миску наливают теплое молоко, добавляют сахар и сухие дрожжи, перемешивают и оставляют на столе до появления пенной шапки.

В отдельной большой емкости смешивают муку с солью и добавляют нарезанное кубиками холодное сливочное масло. Перетирают все пальцами до состояния мелкой маслянистой крошки.

Вливают туда молочно-дрожжевую смесь и замешивают тугое, эластичное тесто. Заворачивают его в пленку или пакет и убирают в холодильник на полчаса.

Охлажденное тесто раскатывают в пласт толщиной 1–1,5 см, придав ему прямоугольную форму. Складывают так, чтобы противоположные края встретились посередине, затем проделывают то же самое с другой парой сторон.

Слегка прижимают скалкой, чтобы шов в центре зафиксировался. Снова заворачивают в пленку и ставят в холодильник еще на 15 минут. Эту процедуру — раскатывание, складывание и охлаждение — повторяют еще три раза.

Готовое тесто раскатывают в прямоугольный пласт толщиной около 1 см и нарезают на треугольники. Каждый треугольник сворачивают в рогалик, начиная с широкого края.

Заготовки выкладывают на противень, застеленный бумагой для выпечки, смазывают смесью взбитого яйца с одной столовой ложкой молока и оставляют на столе на полчаса.

По прошествии времени круассаны еще раз смазывают остатками яичной смеси и ставят в духовку, разогретую до 170 градусов, на 10 минут. Затем температуру снижают до 160 и выпекают еще 20 минут, пока выпечка не покроется румяной золотистой корочкой. Ароматные булочки готовы к подаче!

Для тех, кто только осваивает кулинарное искусство, существует более простой вариант. Достаточно взять замороженное слоеное дрожжевое тесто, дать ему слегка оттаять, раскатать, нарезать треугольниками, свернуть в рогалики и выпекать. Таким образом руками поработать надо будет всего минут 10.