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Киноафиша Статьи Нарушили все законы Толкина: что не так с финалом Гимли во «Властелине колец»?

Нарушили все законы Толкина: что не так с финалом Гимли во «Властелине колец»?

8 июня 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Властелин Колец»

Оказался там, где ему совсем не место.

Гимли — не просто комичный соратник Леголаса, сражающийся топором в битве у Минас-Тирита во «Властелине Колец». За его плечами — дело куда важнее: он стал первым, кто разрушил многовековую стену отчуждения между эльфами и гномами. А ещё — совершил нечто, что поставило в тупик даже самого профессора Толкина.

После падения Саурона и распада Братства Кольца каждый из героев ушёл своей дорогой. Фродо отправился в Бессмертные земли, Валинор — особую часть мира, закрытую для смертных. Исключения делались лишь тем, кого затронуло проклятие Единого Кольца. Так туда попали Фродо, Бильбо, позже — Сэм. Леголас, как эльф, тоже имел право покинуть Средиземье. А Гимли?

Кадр из фильма «Властелин Колец»

Гном, которому, по всем законам, был заказан путь на Запад, неожиданно отправляется вслед за своим другом. И что удивительно — его принимают. Ни Мерри, ни Пиппин, ни даже Арагорн не удостоились подобной чести. Почему же именно Гимли?

Толкин открыто признавался: сам не знает. В приложениях к «Властелину колец» он пишет почти растерянно: «Если правда, что гном отправился вслед за Леголасом — это странно». Некоторые полагают, что вмешалась Галадриэль. Гимли был очарован её благородством, красотой, светом. Возможно, именно она и добилась для него права быть рядом с друзьями в Валиноре.

Гимли остался верен Леголасу до конца. Они много лет путешествовали вместе, любуясь миром, который спасли. В итоге отправились в своё последнее путешествие, из которого нет возврата. Один — бессмертный, второй — смертный, но рядом. В мире Толкина, где ценятся верность, честь и дружба, такая концовка не просто допустима — она необходима.

Фото: Кадр из фильма «Властелин Колец»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
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