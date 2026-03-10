Запишите даты: когда выйдут последние эпизоды 3 сезона «Вампиров средней полосы» (их осталось всего 3)

До финала третьего сезона «Вампиров средней полосы» осталось совсем немного. Новые серии уже выходят, и история смоленского клана деда Славы подходит к решающей развязке.

Во второй части сезона зрителей ждёт главное противостояние — смоленские вампиры объединятся, чтобы дать отпор уральскому клану. Финал уже на горизонте, поэтому даты выхода последних эпизодов лучше сохранить заранее, чтобы не пропустить.

Смоленские вампиры готовятся к последней битве

Сериал «Вампиры средней полосы» впервые вышел в 2021 году и быстро стал одним из самых заметных российских проектов в онлайн-кинотеатрах. На «Кинопоиске» у него рейтинг 8,3. История о необычном вампирском семействе из Смоленска сумела объединить мистику, детектив и ироничный юмор.

В заключительных эпизодах третьего сезона смоленская семья деда Славы сталкивается с уральским кланом. Конфликт, который постепенно нарастал на протяжении сезона, должен получить окончательное разрешение.

Когда выйдут последние серии

Вторая часть третьего сезона стартовала 27 февраля в онлайн-кинотеатре START. До финала осталось всего три эпизода.

Расписание выхода серий:

8 серия — 13 марта

9 серия — 20 марта

10 серия — 27 марта

В третьем сезоне снова появились Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Лысенков, Татьяна Догилева, Егор Дружинин, Дмитрий Чеботарев и Евгения Дмитриева. Также в проекте снялись Тимофей Кочнев и Анастасия Стежко.

Именно эти эпизоды должны поставить точку в истории смоленских вампиров. Чем закончится противостояние двух кланов, зрители узнают уже совсем скоро.