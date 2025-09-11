Заменили не только Геральта: кто сыграет Весемира в 4 сезоне «Ведьмака»

Предполагается, что герой повторит свою роль и в сиквеле.

Netflix наконец раскрыл карты — стало известно, кто получил роль Весемира в предстоящем четвёртом сезоне «Ведьмака». Актер заменит Кима Боднию, который покинул проект из-за творческих разногласий.

Но и это не всё: по слухам, легендарный наставник Геральта может появиться и в пятом сезоне, что добавляет интриги всему проекту.

Кто будет играть Весемира

Netflix сделал ход конём — новым Весемиром станет Питер Муллан, 65-летний шотландский актёр с идеальным фэнтези-послужным списком. Зрители могли видеть его в «Мире Дикого Запада» и даже в «Кольцах власти».

Самое интересное — Муллан появится не только в 4-м, но и в 5-м сезоне. Сюжет будет основан на трёх финальных книгах Сапковского, где Весемир играет ключевую роль в финале саги.

Замена Весемира и Геральта

Официально прежний Весемир, Ким Бодния, сослался на большую занятость, но фанаты уверены: актер ушёл в знак солидарности с Генри Кавиллом.

Теперь Геральта играет Лиам Хемсворт, а перед авторами стоит задача объяснить новые лица в рамках сюжета. По слухам, появится бродячий сказитель Посвист, который будет рассказывать истории о прошлом.

И возможно, вся предыдущая хроника окажется его интерпретацией — с неточностями и внешним видом персонажей, которые описаны неправильно.

