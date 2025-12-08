Закроют историю или продолжат вселенную? Будет ли 6 сезон «Очень странных дел» — главный вопрос зимы-2025

Многие зрители ещё не отошли от напряжения пятого сезона — его финал покажут только 1 января, — а обсуждения уже кипят: будет ли шестой сезон «Очень странных дел»?

В соцсетях спорят, строят теории, ищут намёки в интервью актёров, будто создатели вот-вот раскроют тайну. Интрига живёт, хотя сама история уже подошла к своей ключевой точке.

Что говорят создатели

Братья Даффер подчёркивают: пятый сезон для них — не просто продолжение, а кульминация всей истории Хокинса. Они не настаивают на слове «финал», но и надежд на шестую главу почти не дают. Им важно довести сюжет до эмоциональной точки, которую придумывали много лет назад.

Есть ли шанс увидеть продолжение

Если ждать прямого шестого сезона — перспективы туманны. Но закрывать дверь во вселенную они не хотят. Стриминг уже подтвердил: на подходе новые проекты по миру «Очень странных дел» — спин-оффы, отдельные истории, возможно, совершенно другие герои.

Так что вопрос остаётся подвешенным: шестой сезон маловероятен, но сам Хокинс — жив, и мы ещё вернёмся в эту вселенную, пусть и в другом формате.

Ранее мы писали: Этот сериал с рейтингом 95% на Rotten Tomatoes стал тихой и куда более честной заменой «Игры престолов».