Закончились грустно, но хочется продолжения: 3 фильма, которые похожи на «Хатико»

10 мая 2026 16:00
Кадры из фильмов «Малыш Бобби» (2005), «Меган Ливи» (2017), «Белый плен» (2005)

Трогательные истории не оставят равнодушными.

История собаки Хатико потрясла сердца миллионов людей по всему миру. Это невероятно трогательная и печальная повесть о дружбе между человеком и собакой. Однако, помимо нескольких фильмов, посвященных именно этой истории, существуют и другие картины, основанные на реальных событиях, которые также заставят вас заплакать.

«Малыш Бобби»

Действие этой истории происходит в Эдинбурге в 1858 году. Главным героем является собачка по имени Бобби, чей хозяин Джон Грей умирает от туберкулёза. Для преданного Бобби это становится настоящей трагедией. Он наблюдает за похоронами своего хозяина и остается на его могиле, когда все уходят. У Бобби был друг — мальчик, с которым он играл, но это не был его хозяин. С наступлением вечера Бобби возвращался на кладбище и живет рядом с могилой Джона.

Сначала собачку никто не любил: сторож прогонял ее, а прохожие не обращали внимания. Но вскоре люди начали замечать, что Бобби живет на могиле своего хозяина. Так, он стал настоящей знаменитостью. Однако по законам тех лет бездомных собак усыпляли, и Бобби столкнулся с этой же угрозой, не имея хозяина, который мог бы заступиться за него.

«Меган Ливи» (2017 год)

Эта пронзительная драма основана на реальных событиях и рассказывает о том, как встреча с четвероногим другом может кардинально изменить жизнь и спасти от безысходности. Главная героиня Меган Ливи — военный кинолог, которая получает в напарники пса с непростым характером. Сначала она воспринимает это как наказание, но вскоре начинает видеть в своем боевом товарище отражение себя и учится находить с ним общий язык. Вместе они выполняют более ста сложных заданий, но одна ошибка ставит под угрозу не только карьеру Меган, но и жизнь ее верного друга.

«Белый плен» (2005 год)

Эта трогательная история о дружбе и преданности также основана на реальных событиях. Научная экспедиция отправляется на поиски метеорита, но неблагоприятные погодные условия заставляют их оставить собачью упряжку и вернуться. Теперь восемь собак остаются одни, полагаясь на надежду, что люди вернутся за ними.

В фильме выживают шесть из восьми собак, в то время как в реальной истории лишь две из пятнадцати. Несмотря на небольшую неточность, режиссер предлагает зрителю насладиться красивыми снежными пейзажами Антарктики и научиться стойкости и целеустремленности у наших четвероногих друзей.

Фото: Кадры из фильмов «Малыш Бобби» (2005), «Меган Ливи» (2017), «Белый плен» (2005)
Камилла Булгакова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
