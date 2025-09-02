Зачем в «Папины дочки. Новые» вернули Дашу: станет примерной матерью и женой или сбежит на курорте?

То, чего так долго ждали фанаты новых «Папиных дочек», все-таки случилось. Бросившая семью мама внезапно объявилась. Более того, Даша буквально нагрянула домой, прервав чаепитие в финале четвертого сезона.

Также неожиданно когда-то она бросила Веника с дочерями, исчезнув. Предполагается, что теперь героиня расскажет почему так поступила и что делала все это время.

Возвращение Даши в сериале «Папины дочки. Новые»

В финале нового сезона «Папиных дочек» в кадре внезапно появилась мама Даша. Она буквально нагрянула в семью Васильевых. Анастасия Сиваева снова примерила образ давно знакомой героини.

Актриса призналась, что сначала сама удивилась такому повороту, но потом поняла — это была гениальная идея. На съёмочной площадке её ждал тёплый приём: новые юные актрисы сразу приняли её в свой круг, а Филипп Бледный поддержал как старый друг.

«После перезапуска первого сезона я осознала, как важно продолжать историю в этом ключе», — заявила Сиваева.

Фильм «Папины дочки»

Самый трогательный секрет нового сезона раскроется совсем скоро. Уже 30 октября зрители увидят «полный метр» «Папины дочки. Мама вернулась», где узнают, как семья Васильевых пережила приезд Даши.

Съёмки проходили в живописном Кисловодске. Именно туда по сюжету отправляется всё семейство на грандиозное семейное торжество. Пока неясно, сможет ли мама завоевать доверие дочерей и вернуть любовь Веника.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Даша бросила Веника и их детей.