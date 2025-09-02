Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Зачем в «Папины дочки. Новые» вернули Дашу: станет примерной матерью и женой или сбежит на курорте?

Зачем в «Папины дочки. Новые» вернули Дашу: станет примерной матерью и женой или сбежит на курорте?

2 сентября 2025 19:35
Кадр из сериала «Папины дочки. Новые»

Ответ зрители узнают уже скоро.

То, чего так долго ждали фанаты новых «Папиных дочек», все-таки случилось. Бросившая семью мама внезапно объявилась. Более того, Даша буквально нагрянула домой, прервав чаепитие в финале четвертого сезона.

Также неожиданно когда-то она бросила Веника с дочерями, исчезнув. Предполагается, что теперь героиня расскажет почему так поступила и что делала все это время.

Возвращение Даши в сериале «Папины дочки. Новые»

В финале нового сезона «Папиных дочек» в кадре внезапно появилась мама Даша. Она буквально нагрянула в семью Васильевых. Анастасия Сиваева снова примерила образ давно знакомой героини.

Актриса призналась, что сначала сама удивилась такому повороту, но потом поняла — это была гениальная идея. На съёмочной площадке её ждал тёплый приём: новые юные актрисы сразу приняли её в свой круг, а Филипп Бледный поддержал как старый друг.

«После перезапуска первого сезона я осознала, как важно продолжать историю в этом ключе», — заявила Сиваева.

Кадр из сериала «Папины дочки. Новые»

Фильм «Папины дочки»

Самый трогательный секрет нового сезона раскроется совсем скоро. Уже 30 октября зрители увидят «полный метр» «Папины дочки. Мама вернулась», где узнают, как семья Васильевых пережила приезд Даши.

Съёмки проходили в живописном Кисловодске. Именно туда по сюжету отправляется всё семейство на грандиозное семейное торжество. Пока неясно, сможет ли мама завоевать доверие дочерей и вернуть любовь Веника.

Кадр из сериала «Папины дочки. Новые»

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Даша бросила Веника и их детей.

Фото: Кадры из сериала «Папины дочки. Новые»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Почему Лука снял оцепление с больницы? Версия, о которой зрители догадывались, но боялись озвучить 20 лет Почему Лука снял оцепление с больницы? Версия, о которой зрители догадывались, но боялись озвучить 20 лет Читать дальше 27 сентября 2025
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Читать дальше 29 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше