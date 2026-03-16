Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Зачем в «Девчатах» Анфисе постоянно «обрезали» ноги: Дружинина едва не лишилась роли в хите

16 марта 2026 07:58
Кадр из фильма «Девчата»

Худсовет был недоволен выбором актрисы.

Анфиса из «Девчат» запоминается сразу — такая яркая, статная, уверенная в своей неотразимости. На фоне простодушной и неуклюжей Тоси она смотрелась настоящей королевой местного масштаба, и зрители прекрасно запомнили эту контрастную пару. Казалось бы, роль сыграна блестяще и никаких вопросов быть не может.

Но мало кто догадывается, что образ этой героини на экране появился не сразу в том виде, в котором мы его знаем. Создателям пришлось специально «приглушать» некоторые черты Анфисы, делать ее менее вызывающей.

Мнение худсовета

Когда фильм впервые показали худсовету, режиссеру Юрию Чулюкину сразу указали на проблему, которая бросалась в глаза. По мнению начальства, между героинями возник явный перекос: уж слишком выигрышно смотрелась Анфиса на фоне скромной Тоси.

Члены комиссии резонно заметили, что зритель ни за что не поверит, будто видный парень Илья выбрал простоватую повариху, когда рядом такая эффектная и статная женщина.

Вердикт вынесли жесткий: либо срочно переснимать сцены со Светланой Дружининой, «приглушая» ее образ, либо вообще искать другую актрису на роль Анфисы. Иначе вся любовная линия картины рассыплется на глазах.

Кадр из фильма «Девчата»

Как «упростили» Дружинину

Чулюкин нашел выход из щекотливой ситуации, не доводя дело до пересъемок и уж тем более до замены актрисы. Решение оказалось простым и элегантным: Дружинину перестали снимать в полный рост.

Ее знаменитые длинные ноги остались за кадром или под скромными костюмами.

Визуально образ Анфисы сделали не таким броским, но внутреннюю харизму актрисы убрать было уже невозможно. Она все равно светилась в каждом кадре, даже когда оператор прятал фигуру. Тем не менее, конкурентка осталась эффектной, но хотя бы перестала затмевать главную героиню.

Фото: Кадры из фильма «Девчата» (1961)
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше