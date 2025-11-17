Меню
Зачем Ридли Скотт показал гладиаторшей? В Сети разобрались, вымысел это или историческая хроника

17 ноября 2025 11:21
Кадр из фильма «Гладиатор 2»

Оказалось, режиссер внимательно изучил вопрос.

Релиз 2024 года «Гладиатор 2» стал настоящим событием для поклонников оригинального фильма. Спустя более двух десятилетий после первой картины Ридли Скотт представил продолжение.

Главным героем теперь стал Луций, которого сыграл Пол Мескал. Его персонаж, повзрослев, вынужден надеть доспехи гладиатора после завоевания его родных земель Римской империей.

Еще до премьеры, с самого первого трейлера, в Сети отметили необычные кадры. Зрители увидели женщин-лучниц, стреляющих по гладиаторам на арене. Это сразу вызвало вопросы: действительно ли в Древнем Риме женщины сражались в Колизее, или же режиссер позволил себе творческую вольность в угоду зрелищности?

Женщины-гладиаторы

Исторические хроники действительно содержат сведения о женщинах-гладиаторах. Их появление на арене Колизея и других амфитеатров было скорее экзотическим зрелищем, нежели обычной практикой. Такие бои привлекали особое внимание публики своей неординарностью.

Отдельные источники свидетельствуют, что эти женщины проходили полноценные тренировки наравне с мужчинами и участвовали в суровых сражениях. Археологические находки также подтверждают существование женщин-воительниц.

Известный историк Тацит упоминал, что при императоре Нероне в I веке н.э. устраивались зрелищные бои с участием знатных дам. Однако подобные случаи были исключительными и касались преимущественно представительниц высших сословий.

Интересно, что физическую силу женщин-гладиаторов римское общество ценило особо. Существовал даже стереотип, что развитая мускулатура помогает при родах, поэтому такие тренировки поощрялись.

Кадр из фильма «Гладиатор 2»

Запрет участия женщин в боях

Однако женщины-гладиаторы так и не стали распространенным явлением, как и сама традиция, постепенно сошедшая на нет. В 200 году нашей эры император Септимий Север официально запретил женщинам участвовать в боях на арене.

Правитель заметил, что публика часто отпускает унизительные шутки в адрес сражающихся женщин. Север всерьез опасался, что подобные зрелища могут подорвать уважение ко всем женщинам в римском обществе, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Максимус в «Гладиаторе» неспроста брал горсть земли перед каждым боем.

Фото: Кадры из фильма «Гладиатор 2» (2024)
Светлана Левкина
