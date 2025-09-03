Зачем нам красавчик-миллионер, если есть бывший с кольцом из ромашки: посмотрела «Материалистку» и пытаюсь понять, в чем смысл

А ведь фильм претендовал на звание лучшего хита лета 2025 года.

Летом в прокат вышла романтическая комедия «Материалистка», до которой я добралась совсем недавно. Казалось бы, имя автора и актёрский состав (Дакота Джонсон, Педро Паскаль, Крис Эванс) обещали нечто большее, чем стандартная сказка о Золушке.

Но фильм оказался красивой, местами трогательной, но удивительно пустой картиной, где эмоции не выдерживают столкновения с логикой. Разбираюсь, что с ним не так.

Люси как образ «современной Золушки наоборот»

Главная героиня Люси — лучший сотрудник брачного агентства Нью-Йорка. Она мастерски соединяет пары, словно подбирает детали пазла, и уверена: счастливый брак — это математика.

Но сама она принципиально не встречается «просто так»: её цель — выйти замуж только за богатого. Это звучит цинично, но, согласитесь, честно.

На экране же нам показывают, как уверенная в себе женщина за один день встречает двух мужчин: бывшего бойфренда Джона, вечного актёра-неудачника и официанта с кучей соседей по квартире, и Гарри — миллионера, образец стабильности и «идеальной партии».

И, как водится, сердце героини колеблется.

Красиво, но нелепо

Камера любит Дакоту Джонсон: каждая сцена с её участием сияет. Она говорит длинные речи про математику брака и тут же противоречит сама себе.

Гарри для неё — стопроцентное попадание по всем «пунктам анкеты», но она теряет к нему интерес. А Джон, от которого она ушла именно из-за бедности, внезапно снова кажется ей единственным.

И вот, взрослая, самостоятельная женщина, с высокими требованиями к жизни и карьерой в брачном бизнесе, бросает всё ради мужчины, который не изменился ни на йоту.

Финал — романтическое предложение с кольцом из ромашки. Симпатично, но словно для подростковой сказки. Где будут жить герои? На какие деньги строить будущее? Фильм даже не пытается ответить.

Побочные линии и недосказанность

Особенно выбивается история Софи, клиентки агентства. На свидании, которое организовала Люси, девушка подвергается насилию. Тема серьёзная, социально острая, но сценарий сливает её в никуда.

В финале Софи снова идёт на свидание от того же агентства — будто ничего не произошло. Этот сюжет выглядит вставленным «для галочки» и вызывает только недоумение.

Почему фильм разочаровывает

Селин Сон умела в «Прошлых жизнях» показать невысказанные эмоции и выбор между любовью и долгом. В «Материалистке» ей явно хотелось сыграть в жанр легкой комедии с красивыми лицами, но получился фильм ни о чём.

Герои говорят умные речи, но ведут себя нелепо. Их любовь выглядит не как зрелое решение, а как каприз.

Да, актёры блистают: Паскаль и Эванс создают идеальный контраст — обаятельный хаос против безупречной стабильности. Джонсон тянет на себе каждую сцену. Но этого мало: без продуманного сценария и цельных образов даже такой состав не спасает.

Итог

«Материалистка» получилась дорогой открыткой: красивая картинка, стильные костюмы, харизма актёров. Но за ней — пустота. Фильм словно говорит: «любовь победит всё», и в 2025 году это звучит слишком упрощённо.

Хотелось бы видеть больше глубины, честного разговора о браке, деньгах, выборе и компромиссах. Вместо этого нам показывают, как взрослая женщина забывает обо всех своих принципах ради ромашкового кольца.

А я закончила просмотр в недоумении: а где же смысл?

