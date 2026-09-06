Зачем Гэндальф вообще повел гномов к дракону? В «Хоббите» это выглядит как случайность — но все было спланировано до мелочей

В «Хоббите» всё кажется довольно простым: гномы хотят вернуть сокровища, маг им помогает, хоббит всё записывает. Но если убрать всю эту сказочную мишуру, останется один странный вопрос: зачем вообще Гэндальф ввязался в это дело?

Серьёзно — Торин хотел золота. Бильбо вообще не хотел идти. А Гэндальф? У него было своё. И явно не романтическое.

По одной из теорий, волшебник прекрасно знал, что за этим походом стоит не просто семейная драма с драконьей приправой. Он предвидел, что Саурон снова начнёт наращивать силы.

А Смауг, оставшийся в Одинокой горе, мог стать для Властелина Тьмы идеальным союзником. Представьте: гигантский, почти бессмертный дракон, выжигающий деревни, карающий врагов — такое оружие было бы фатальным.

Именно поэтому Гэндальф привёл гномов к их былому дому. Чтобы избавить мир от потенциальной катастрофы. Не из дружбы. Не из ностальгии. А потому что в его голове уже шёл будущий бой — и он вычеркивал врагов с шахматной доски заранее.

В этом смысле главный ход к финалу Войны Кольца был сделан за 60 лет до того, как Фродо тронулся в путь. Просто никто тогда этого ещё не понял.

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