Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Зачем Гэндальф вообще повел гномов к дракону? В «Хоббите» это выглядит как случайность — но все было спланировано до мелочей

Зачем Гэндальф вообще повел гномов к дракону? В «Хоббите» это выглядит как случайность — но все было спланировано до мелочей

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Хоббит»

Не все фанаты понимают миссию этого добряка.

В «Хоббите» всё кажется довольно простым: гномы хотят вернуть сокровища, маг им помогает, хоббит всё записывает. Но если убрать всю эту сказочную мишуру, останется один странный вопрос: зачем вообще Гэндальф ввязался в это дело?

Серьёзно — Торин хотел золота. Бильбо вообще не хотел идти. А Гэндальф? У него было своё. И явно не романтическое.

По одной из теорий, волшебник прекрасно знал, что за этим походом стоит не просто семейная драма с драконьей приправой. Он предвидел, что Саурон снова начнёт наращивать силы.

А Смауг, оставшийся в Одинокой горе, мог стать для Властелина Тьмы идеальным союзником. Представьте: гигантский, почти бессмертный дракон, выжигающий деревни, карающий врагов — такое оружие было бы фатальным.

Кадр из фильма «Хоббит»

Именно поэтому Гэндальф привёл гномов к их былому дому. Чтобы избавить мир от потенциальной катастрофы. Не из дружбы. Не из ностальгии. А потому что в его голове уже шёл будущий бой — и он вычеркивал врагов с шахматной доски заранее.

В этом смысле главный ход к финалу Войны Кольца был сделан за 60 лет до того, как Фродо тронулся в путь. Просто никто тогда этого ещё не понял.

Также прочитайте: Вы думали, Кольцо Всевластия просто делает невидимым? Вот факты о нём, которые переворачивают «Властелина колец».

Фото: Кадр из фильма «Хоббит»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Читать дальше 3 сентября 2026
Один орден Штирлица делал его почти неприкосновенным: когда немцы его видели — обходили стороной Один орден Штирлица делал его почти неприкосновенным: когда немцы его видели — обходили стороной Читать дальше 8 сентября 2026
Они умерли — и остались в Хогвартсе: жуткие тайны призраков из «Гарри Поттера», о которых молчит Дамблдор Они умерли — и остались в Хогвартсе: жуткие тайны призраков из «Гарри Поттера», о которых молчит Дамблдор Читать дальше 7 сентября 2026
Трилогия так и не объяснила, почему Гэндальф выбрал именно Бильбо для похода гномов: ведь он явно не горел желанием Трилогия так и не объяснила, почему Гэндальф выбрал именно Бильбо для похода гномов: ведь он явно не горел желанием Читать дальше 3 сентября 2026
3 фантастических фильма нулевых, которые сегодня смотрятся не хуже многих новинок: до сих пор актуальны 3 фантастических фильма нулевых, которые сегодня смотрятся не хуже многих новинок: до сих пор актуальны Читать дальше 8 сентября 2026
3 аниме на HBO Max, которые критики называют настоящими шедеврами: стоит посмотреть даже не «фанатам» 3 аниме на HBO Max, которые критики называют настоящими шедеврами: стоит посмотреть даже не «фанатам» Читать дальше 8 сентября 2026
Стивен Кинг сам выбрал режиссера для экранизации «Кэрри»: этот сериал точно станет хитом осени 2026 года Стивен Кинг сам выбрал режиссера для экранизации «Кэрри»: этот сериал точно станет хитом осени 2026 года Читать дальше 8 сентября 2026
Этот жуткий фильм 18+ Питер Джексон снял еще до «Властелина колец»: в 90-е его требовали запретить, а сейчас считают классикой с 89% на RT Этот жуткий фильм 18+ Питер Джексон снял еще до «Властелина колец»: в 90-е его требовали запретить, а сейчас считают классикой с 89% на RT Читать дальше 8 сентября 2026
А точно ли Гэндальф убил Балрога: самое важное Питер Джексон так и не показал А точно ли Гэндальф убил Балрога: самое важное Питер Джексон так и не показал Читать дальше 8 сентября 2026
Этот осенний ужастик еще не вышел, а Стивен Кинг уже в восторге: «Но он просто особенный» Этот осенний ужастик еще не вышел, а Стивен Кинг уже в восторге: «Но он просто особенный» Читать дальше 7 сентября 2026
«Старье» только на первый взгляд: эти 5 фильмов из прошлого века дадут фору многим новинкам Netflix «Старье» только на первый взгляд: эти 5 фильмов из прошлого века дадут фору многим новинкам Netflix Читать дальше 7 сентября 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше