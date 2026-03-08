Зачем Дамблдор подарил Рону самый бесполезный подарок? А ведь делюминатор — не просто «выключатель» света

Когда в «Гарри Поттере и Дарах Смерти» министр магии зачитывает завещание Альбуса Дамблдора, подарки выглядят странно. Гарри получает золотой снитч, Гермиона — «Сказки барда Бидля», а Рону достаётся делюминатор. На фоне охоты за крестражами это кажется почти бесполезной безделушкой. Но со временем становится ясно: Дамблдор ничего не делал случайно.

Дамблдор понимал Рона

Директор Хогвартса годами наблюдал за троицей. Он видел, что Рон — верный друг, но вспыльчивый и ранимый. В тяжёлый момент он может уйти, поддавшись эмоциям, а потом мучительно сожалеть.

Именно это и происходит во время поисков крестражей. Под влиянием медальона Рон покидает Гарри и Гермиону. Похоже, Дамблдор предвидел такой исход и оставил ему инструмент, который позволит исправить ошибку. Старый волшебник и сам когда-то пережил болезненный разрыв и знал цену поспешным решениям.

Как делюминатор помог вернуться

После ухода Рона друзья старались не произносить его имя. Лишь спустя недели Гермиона всё-таки сказала «Рон». Именно в этот момент делюминатор сработал: Рон услышал её голос, щёлкнул прибором, и свет указал ему путь. Оставалось трансгрессировать — и он оказался рядом с друзьями.

Сам Рон позже объяснил, что услышал, как Гермиона произнесла его имя. Похоже, предмет реагировал не просто на звук, а на искреннее желание вернуть человека. Злость утихла, осталась тоска — и магия сработала.

Зачем был создан делюминатор

Впервые делюминатор появляется ещё в первой книге, когда Дамблдор гасит фонари на Тисовой улице. Но в «Дарах Смерти» раскрывается его истинное назначение.

Гашение света — лишь удобная функция. Главное — возможность привести человека к тем, кто его ждёт. Возможно, Дамблдор создал этот предмет, исходя из собственного опыта утрат и сожалений.

В итоге делюминатор стал для Рона не просто подарком, а вторым шансом. И именно этот шанс позволил сохранить дружбу и продолжить путь к победе.