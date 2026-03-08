Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Зачем Дамблдор подарил Рону самый бесполезный подарок? А ведь делюминатор — не просто «выключатель» света

Зачем Дамблдор подарил Рону самый бесполезный подарок? А ведь делюминатор — не просто «выключатель» света

8 марта 2026 07:29
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I»

Наследство директора Хогвартса оказалось продуманным шагом.

Когда в «Гарри Поттере и Дарах Смерти» министр магии зачитывает завещание Альбуса Дамблдора, подарки выглядят странно. Гарри получает золотой снитч, Гермиона — «Сказки барда Бидля», а Рону достаётся делюминатор. На фоне охоты за крестражами это кажется почти бесполезной безделушкой. Но со временем становится ясно: Дамблдор ничего не делал случайно.

Дамблдор понимал Рона

Директор Хогвартса годами наблюдал за троицей. Он видел, что Рон — верный друг, но вспыльчивый и ранимый. В тяжёлый момент он может уйти, поддавшись эмоциям, а потом мучительно сожалеть.

Именно это и происходит во время поисков крестражей. Под влиянием медальона Рон покидает Гарри и Гермиону. Похоже, Дамблдор предвидел такой исход и оставил ему инструмент, который позволит исправить ошибку. Старый волшебник и сам когда-то пережил болезненный разрыв и знал цену поспешным решениям.

Как делюминатор помог вернуться

После ухода Рона друзья старались не произносить его имя. Лишь спустя недели Гермиона всё-таки сказала «Рон». Именно в этот момент делюминатор сработал: Рон услышал её голос, щёлкнул прибором, и свет указал ему путь. Оставалось трансгрессировать — и он оказался рядом с друзьями.

Сам Рон позже объяснил, что услышал, как Гермиона произнесла его имя. Похоже, предмет реагировал не просто на звук, а на искреннее желание вернуть человека. Злость утихла, осталась тоска — и магия сработала.

Зачем был создан делюминатор

Впервые делюминатор появляется ещё в первой книге, когда Дамблдор гасит фонари на Тисовой улице. Но в «Дарах Смерти» раскрывается его истинное назначение.

Гашение света — лишь удобная функция. Главное — возможность привести человека к тем, кто его ждёт. Возможно, Дамблдор создал этот предмет, исходя из собственного опыта утрат и сожалений.

В итоге делюминатор стал для Рона не просто подарком, а вторым шансом. И именно этот шанс позволил сохранить дружбу и продолжить путь к победе.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Создавали специально для него: только в 37 лет узнала, что Жан Клод Ван-Дамм должен был сыграть Джонни Кейджа в фильме Mortal Combat Создавали специально для него: только в 37 лет узнала, что Жан Клод Ван-Дамм должен был сыграть Джонни Кейджа в фильме Mortal Combat Читать дальше 9 марта 2026
Всего на 2% не дотянул до оригинального сериала: этот спин-офф еще не вышел, а уже ухватил 91% на Rotten Tomatoes Всего на 2% не дотянул до оригинального сериала: этот спин-офф еще не вышел, а уже ухватил 91% на Rotten Tomatoes Читать дальше 9 марта 2026
Все остальные детективы идут лесом: нашла идеальный фильм на вечер с Одри Хепберн — это вам не «Римские каникулы» Все остальные детективы идут лесом: нашла идеальный фильм на вечер с Одри Хепберн — это вам не «Римские каникулы» Читать дальше 9 марта 2026
Только в 37 лет узнала, что у «Терминатора 2» был альтернативный финал и секретное продолжение, о котором почти никто не знает Только в 37 лет узнала, что у «Терминатора 2» был альтернативный финал и секретное продолжение, о котором почти никто не знает Читать дальше 8 марта 2026
Эту отсылку в «Кухне» заметили только самые преданные фанаты Тарантино: кого пародировал Бурунов Эту отсылку в «Кухне» заметили только самые преданные фанаты Тарантино: кого пародировал Бурунов Читать дальше 8 марта 2026
Русский Джон Макклейн — только с собакой: какой фильм пересматривал Панфилов перед «Псом» Русский Джон Макклейн — только с собакой: какой фильм пересматривал Панфилов перед «Псом» Читать дальше 8 марта 2026
Попросили ИИ выбрать топ-3 фильма про весну: в списке ни одного голливудского релиза Попросили ИИ выбрать топ-3 фильма про весну: в списке ни одного голливудского релиза Читать дальше 8 марта 2026
Зря считали, что Голлум злодей: пересмотрела «Властелин колец» и поняла, что мир спас только он Зря считали, что Голлум злодей: пересмотрела «Властелин колец» и поняла, что мир спас только он Читать дальше 8 марта 2026
Вот вам и искусственный интеллект: 2 момента из «Терминатора», где Т-800 ведет себя как настоящий тупица Вот вам и искусственный интеллект: 2 момента из «Терминатора», где Т-800 ведет себя как настоящий тупица Читать дальше 8 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше