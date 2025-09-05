Меню
Киноафиша Статьи Забудете про «Невский» и «Первый отдел» сразу: три сериала-детектива 2025 года, которые затмевают хиты

5 сентября 2025 12:48
«Последний из стаи» (2025)

Эти картины ломают привычные шаблоны и могут зацепить куда сильнее, чем раскрученные ленты последних лет.

После успеха «Невского» и «Первого отдела» зрителям казалось, что российские детективы уже достигли пика популярности.

Но это не так, на экраны выходят российские проекты, которые работают на другом уровне: меньше привычных клише, больше психологизма, личных драм и напряжения.

Эти сериалы легко можно было пропустить среди громких премьер, но зря — каждый из них цепляет с первой серии и не отпускает до финала, пишет дзен-канал Kinocentr.

«Последний из стаи» (2025)

Драма, детектив, криминал (НТВ)

Бывший подполковник Филипп Панфилов — следователь, который живёт прошлым и не умеет отпускать незавершённые дела.

Его карьера на грани краха: служебные проступки, скандалы и собственное расследование загадочного наркотика, унесшего жизнь дочери друга.

Панфилов возвращается в родной город на похороны матери и неожиданно оказывается втянут в новое дело — спустя несколько дней убивают его первую любовь Асю.

Здесь личная трагедия превращается в детектив, где ставка — сама жизнь героя.

«Домохозяин» (2025)

Комедия, детектив (СТС)

Антон Шаталин — идеальный следователь и любящий отец. Но после исчезновения жены его жизнь рушится.

В попытках совмещать работу и воспитание детей герой уходит из службы, а год спустя решает вернуться. Его место уже занято, авторитет утрачен, и теперь Антону придётся снова доказывать, что он лучший.

Сериал балансирует между семейной драмой и детективом, создавая редкое для российского телевидения сочетание юмора и напряжённого расследования.

«Вторая семья» (2025)

«Вторая семья» (2025)

Детектив, криминал, драма (НТВ)

В детстве Оля Крапивина пережила кошмар: её похитил маньяк, который полгода держал девушку в плену.

Теперь она старший следователь по особо важным делам и вынуждена вернуться на малую родину.

Там орудует банда налётчиков, которые общаются на языке жестов, тщательно планируют каждое преступление и не оставляют ни единой улики.

Когда налётчики начинают убивать, ситуация выходит из-под контроля. Сериал держит в постоянном напряжении и раскрывает героиню через её личную травму и борьбу с прошлым.

Сериал Канал Жанр Рейтинг КП
Последний из стаи НТВ Драма, детектив, криминал 6,2
Домохозяин СТС Комедия, детектив 7,6
Вторая семья НТВ Детектив, криминал, драма 7,7

Также прочитайте: Если уже посмотрели «Мост» и «Шерлок»: 2 недооцененных детективных сериала, которые захватывают надолго

Фото: «Последний из стаи» (2025), «Вторая семья» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
