Забудете про «Невский» и «Первый отдел» сразу: три сериала-детектива 2025 года, которые затмевают хиты

После успеха «Невского» и «Первого отдела» зрителям казалось, что российские детективы уже достигли пика популярности.
Но это не так, на экраны выходят российские проекты, которые работают на другом уровне: меньше привычных клише, больше психологизма, личных драм и напряжения.
Эти сериалы легко можно было пропустить среди громких премьер, но зря — каждый из них цепляет с первой серии и не отпускает до финала, пишет дзен-канал Kinocentr.
«Последний из стаи» (2025)
Драма, детектив, криминал (НТВ)
Бывший подполковник Филипп Панфилов — следователь, который живёт прошлым и не умеет отпускать незавершённые дела.
Его карьера на грани краха: служебные проступки, скандалы и собственное расследование загадочного наркотика, унесшего жизнь дочери друга.
Панфилов возвращается в родной город на похороны матери и неожиданно оказывается втянут в новое дело — спустя несколько дней убивают его первую любовь Асю.
Здесь личная трагедия превращается в детектив, где ставка — сама жизнь героя.
«Домохозяин» (2025)
Комедия, детектив (СТС)
Антон Шаталин — идеальный следователь и любящий отец. Но после исчезновения жены его жизнь рушится.
В попытках совмещать работу и воспитание детей герой уходит из службы, а год спустя решает вернуться. Его место уже занято, авторитет утрачен, и теперь Антону придётся снова доказывать, что он лучший.
Сериал балансирует между семейной драмой и детективом, создавая редкое для российского телевидения сочетание юмора и напряжённого расследования.
«Вторая семья» (2025)
Детектив, криминал, драма (НТВ)
В детстве Оля Крапивина пережила кошмар: её похитил маньяк, который полгода держал девушку в плену.
Теперь она старший следователь по особо важным делам и вынуждена вернуться на малую родину.
Там орудует банда налётчиков, которые общаются на языке жестов, тщательно планируют каждое преступление и не оставляют ни единой улики.
Когда налётчики начинают убивать, ситуация выходит из-под контроля. Сериал держит в постоянном напряжении и раскрывает героиню через её личную травму и борьбу с прошлым.
|Сериал
|Канал
|Жанр
|Рейтинг КП
|Последний из стаи
|НТВ
|Драма, детектив, криминал
|6,2
|Домохозяин
|СТС
|Комедия, детектив
|7,6
|Вторая семья
|НТВ
|Детектив, криминал, драма
|7,7
