Меню
Русский English
Отмена
За один вечер посмотрела все 8 серий: сильно понравился «Бункер для богачей» с вайбом «Укрытия» — не смогла оторваться

8 апреля 2026 20:04
Кадр из сериала «Бункер для богачей»

Ставлю испанскому хиту 9 из 10.

«Бункер для богачей» я включила вечером просто для фона, пока занималась своими делами. Через пять минут поняла, что уже стою и смотрю в экран, ничего не делая, а ещё через час стало ясно, что никуда не уйду, пока не досмотрю. В итоге все 8 серий подряд, без пауз и “ещё одну завтра”.

Почему оторваться невозможно

Сначала кажется, что это классический постапокалипсис. Богатые люди закрываются в роскошном бункере и наблюдают за концом мира через экраны, но очень быстро становится понятно, что катастрофа снаружи вообще не главное. Всё самое интересное происходит внутри, между самими людьми.

Сериал сильно напоминает «Укрытие», и это сразу чувствуется. Те же правила замкнутого мира, те же игры с властью и страхом, даже костюмы, но испанцы добавляют свою энергию, больше эмоций, больше конфликтов, больше человеческой слабости. Меня это не раздражало, потому что я люблю такие истории.

Что остаётся после финала

Первые серии местами выглядят как ирония и даже лёгкий стёб над богатыми, но ближе к финалу тон резко меняется, и становится не до смеха. Восьмая серия самая сильная, потому что там уже нет игры, только последствия и очень неприятная правда про людей.

Это не сериал про конец света, а про то, как быстро слетает весь лоск, когда привычная жизнь заканчивается. Когда деньги уже не решают, а характер оказывается слабее обстоятельств.

Я поставила бы твердые 9 баллов из 10, потому что он цепляет и не отпускает до самого конца. И да. Кажется, второго сезона не будет из-за низких рейтингов (6,5 на КП), но я бы точно посмотрела бы продолжение.

Фото: Кадр из сериала «Бункер для богачей»
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Уже объявили новых Шелби, но зрители возвращаются к старому: 3 лучшие серии «Острых козырьков» с шикарным Киллианом Мерфи Уже объявили новых Шелби, но зрители возвращаются к старому: 3 лучшие серии «Острых козырьков» с шикарным Киллианом Мерфи Читать дальше 6 апреля 2026
3 серии и оценка 8.6 на IMDb: этот шикарный британский сериал 2026 года реально посмотреть за один вечер 3 серии и оценка 8.6 на IMDb: этот шикарный британский сериал 2026 года реально посмотреть за один вечер Читать дальше 6 апреля 2026
«Готов к погружению в эту бездну»: стоит ли смотреть «Отпечатки» с Акиньшиной или лучше пройти мимо — плюсы и минусы нового сериала «Готов к погружению в эту бездну»: стоит ли смотреть «Отпечатки» с Акиньшиной или лучше пройти мимо — плюсы и минусы нового сериала Читать дальше 9 апреля 2026
Критики уже посмотрели 3 сезон «Эйфории и выставили ему «позорные» 50% на RT: в новых сериях только один плюс Критики уже посмотрели 3 сезон «Эйфории и выставили ему «позорные» 50% на RT: в новых сериях только один плюс Читать дальше 9 апреля 2026
«Тьфу! Ну, это же смешно! Полная чушь!»: ветераны сыска разобрали «Чикатило-2» по косточкам и нашли ключевой киноляп «Тьфу! Ну, это же смешно! Полная чушь!»: ветераны сыска разобрали «Чикатило-2» по косточкам и нашли ключевой киноляп Читать дальше 9 апреля 2026
Почему «След Чикатило» так назвали, если в сериале нет самого маньяка? Вот как это объясняет режиссер Почему «След Чикатило» так назвали, если в сериале нет самого маньяка? Вот как это объясняет режиссер Читать дальше 9 апреля 2026
Искала замену «Первому отделу» с Брагиным: неожиданно нашла закрученный детектив с обаятельным героем — смотрится на одном дыхании Искала замену «Первому отделу» с Брагиным: неожиданно нашла закрученный детектив с обаятельным героем — смотрится на одном дыхании Читать дальше 9 апреля 2026
Круче «Первого отдела» и «Невского»: 3 детективных сериала, которые затягивают с первой серии — проверено на себе Круче «Первого отдела» и «Невского»: 3 детективных сериала, которые затягивают с первой серии — проверено на себе Читать дальше 9 апреля 2026
«Граф Монте-Кристо», только по-турецки: влюбилась в сериал со звездой «Зимородка» с первой серии — хватило 30 минут «Граф Монте-Кристо», только по-турецки: влюбилась в сериал со звездой «Зимородка» с первой серии — хватило 30 минут Читать дальше 9 апреля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше