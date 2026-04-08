За один вечер посмотрела все 8 серий: сильно понравился «Бункер для богачей» с вайбом «Укрытия» — не смогла оторваться

«Бункер для богачей» я включила вечером просто для фона, пока занималась своими делами. Через пять минут поняла, что уже стою и смотрю в экран, ничего не делая, а ещё через час стало ясно, что никуда не уйду, пока не досмотрю. В итоге все 8 серий подряд, без пауз и “ещё одну завтра”.

Почему оторваться невозможно

Сначала кажется, что это классический постапокалипсис. Богатые люди закрываются в роскошном бункере и наблюдают за концом мира через экраны, но очень быстро становится понятно, что катастрофа снаружи вообще не главное. Всё самое интересное происходит внутри, между самими людьми.

Сериал сильно напоминает «Укрытие», и это сразу чувствуется. Те же правила замкнутого мира, те же игры с властью и страхом, даже костюмы, но испанцы добавляют свою энергию, больше эмоций, больше конфликтов, больше человеческой слабости. Меня это не раздражало, потому что я люблю такие истории.

Что остаётся после финала

Первые серии местами выглядят как ирония и даже лёгкий стёб над богатыми, но ближе к финалу тон резко меняется, и становится не до смеха. Восьмая серия самая сильная, потому что там уже нет игры, только последствия и очень неприятная правда про людей.

Это не сериал про конец света, а про то, как быстро слетает весь лоск, когда привычная жизнь заканчивается. Когда деньги уже не решают, а характер оказывается слабее обстоятельств.

Я поставила бы твердые 9 баллов из 10, потому что он цепляет и не отпускает до самого конца. И да. Кажется, второго сезона не будет из-за низких рейтингов (6,5 на КП), но я бы точно посмотрела бы продолжение.