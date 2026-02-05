Меню
Киноафиша Статьи В СССР была своя «Матрица»: вышла за 25 лет до фильма с Киану Ривзом

5 февраля 2026 13:46
Кадр из фильма «Матрица»

Эти фильмы даже тоньше поднимают важные идем, чем голливудский блокбастер.

В 1999 году «Матрица» произвела эффект разорвавшейся бомбы, заставив всех спорить о природе реальности и иллюзии. Главную роль в ней сыграл Киану Ривз.

Однако за 25 лет до этого в СССР сняли картины с очень похожей идеей. Речь о научно-фантастической дилогии «Москва-Кассиопея» и «Отроки во Вселенной». Эти фильмы поднимали те же глубокие вопросы о сознании и выборе, и их с успехом показывали по телевизору даже в девяностые годы.

Кадр из фильма «Москва-Кассиопея»

Если в «Матрице» машины строят для людей удобную виртуальную копию мира, то в советской дилогии они идут дальше. Там искусственный разум создаёт программу, которая напрямую меняет психику. Она убирает саму возможность страдать, даруя взамен готовое, безоблачное состояние — ту же самую иллюзию счастья.

«Оба фильма задают зрителю один ключевой вопрос: в чём заключается настоящее человеческое счастье? И отвечают на него удивительно похоже. Хотя, на мой взгляд, в нашем детском фантастическом фильме этот ответ прозвучал даже глубже и тоньше», — делится мнением автор Дзен-канала «Охотник за Мечтой».

А некоторые зрители отметили в комментариях, что авторы «Матрицы» Вачовски хорошо знали польские фильмы: в фильме видны отсылки к «Академии пана Кляксы» и «Кингсайзу». Поэтому не исключено, что и советское кино режиссеры тоже изучали.

Фото: Кадры из фильмов «Матрица» (1999), «Москва-Кассиопея» (1973)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
