«Юмор ниже уровня плинтуса»: именно эта часть «Трех богатырей» совсем не зашла зрителям — даже детям

К серии «Три богатыря» у зрителей давно сложилось особое отношение. Это тот редкий случай, когда российская анимация смогла стать по-настоящему массовой: смешной, цитируемой и условно «семейной». Но с каждой новой частью ожидание всё чаще сменяется вопросом: а зачем это всё продолжают снимать? «Принцесса Египта» стала как раз тем моментом, когда даже самые лояльные зрители начали сомневаться.

Египет есть, принцессы почти нет

Название обещает экзотику и нового яркого персонажа, но по факту принцесса в сюжете — фигура декоративная. Она почти не влияет на происходящее и скорее числится «для галочки». Зато на экране с избытком всего остального: мумии, крокодилы, Дед Мороз в Древнем Египте, запасной месяц и персонажи, которые появляются просто потому, что могут.

Сюжет напоминает винегрет из идей, где логика уступила место бесконечным гэгам. Иногда кажется, что авторы действовали по принципу «чем страннее — тем смешнее», но это работает не всегда.

Юмор, который устал раньше зрителя

Главная проблема мультфильма — юмор. Он либо слишком примитивный, либо откровенно хаотичный. Богатыри всё чаще выглядят не как находчивые герои, а как набор карикатурных реакций. Князь окончательно превращается в инфантильного комического персонажа, а Юлий давно живёт в собственном ситкоме.

Одна из самых точных реакций на мультфильм звучит так:

«Сюжет ни о чём, юмор ниже уровня плинтуса — и никаких эмоций».

Для детей? Не факт. Для взрослых? Тем более нет

Создатели явно делают ставку на яркую картинку и динамику, предполагая, что детям «и так сойдёт». Но именно здесь возникает тревожный момент: мультфильм не предлагает ни смысла, ни внятной истории, ни персонажей, за которыми хочется следить. Даже дети не всегда понимают, о чём вообще был этот фильм.

«Три богатыря и принцесса Египта» — пример того, как успешная франшиза начинает работать по инерции. Красочно, шумно, но пусто. Это не катастрофа, но и не развитие. Скорее сигнал: возможно, богатырям действительно пора отдохнуть.

