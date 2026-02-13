Меню
Янковский в роли советского военнопленного: в Сербии снимают ремейк «Альпийской баллады»

13 февраля 2026 14:00
Кадры со съемок фильма «Альпийская баллада» (2027)

У новой «Альпийской баллады» звездный каст.

Иван Янковский расширяет свой сериальный диапазон. На ближайшие годы запланированы премьеры сразу двух ретро-драм с участием актера. Первая — масштабная «Битва моторов», где он играет вместе с Юрой Борисовым.

А вторая – пронзительная «Альпийская баллада» о советском солдате, сбежавшем из концлагеря. А ведь эту роль Янковский получил практически в последний момент.

Сюжет фильма «Альпийская баллада»

1943 год, итальянские Альпы. Советский военнопленный Иван (Янковский) решается на побег из концлагеря, где каждый день грозит смертью.

Уходя в горы, он сталкивается с теми, кого меньше всего ожидал встретить: Дитер Шульце (Милош Бикович), кинозвезда из Германии, и Джулия (Денизе Сардиско), итальянка, воюющая в рядах Сопротивления. Им суждено идти вместе три дня, которые полностью перевернут судьбы.

Кадры со съемок фильма «Альпийская баллада»

Детали фильма

Повесть Василя Быкова уже знакома отечественному зрителю — экранизация шестидесятилетней давности считалась классикой, в ней были заняты Любовь Румянцева и Станислав Любшин. Теперь материал обретает новое дыхание в формате первой официальной совместной продукции России и Сербии.

Кадр из фильма «Альпийская баллада»

Именно Сербия сейчас принимает съёмочную группу «Альпийской баллады». Роль, которую планировали отдать Никите Ефремову, в итоге исполняет Иван Янковский.

Режиссёр Андрей Богатырёв заявил о важности поиске равновесия между современным киноязыком и интонацией, свойственной советской школе. По его мнению, важно не переписать Быкова, а расслышать в его тексте то, что сегодня отзывается особенно остро. Насколько это удастся, будет ясно весной 2027-го.

Фото: Кадры со съемок фильма «Альпийская баллада» (2027), «Альпийская баллада» (1965)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
