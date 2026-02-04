Янковский не любит вспоминать о постельной сцене с Асмус в «Тексте»: «Это не самые приятные моменты»

Актер считает, что сейчас бы не стал сниматься в таком эпизоде.

Скандальная сцена из фильма «Текст» до сих пор не даёт покоя зрителям. Эпизод с участием Ивана Янковского и Кристины Асмус стал одной из самых обсуждаемых тем, хотя сами актёры редко дают интервью.

Иван Янковский всё же однажды решился прокомментировать этот момент. В беседе с Надеждой Стрелец его спросили, насколько художественно оправдана была эта откровенная сцена. Ведь многие увидели в ней скорее отрывок из взрослого любительского видео, чем часть серьёзного кино.

Актер объяснил, что эта сцена была в оригинальном романе, поэтому её и оставили в фильме. По его мнению, она явно оказалась важной, раз о ней говорят уже столько лет. Однако для него и Кристины Асмус съёмки стали серьёзным испытанием, ведь они работали без дублёров.

«Это не самые приятные моменты, не то, в чём купаешься с удовольствием. Показывать интимное на камеру — тяжело. Это не приносит ни радости, ни веселья», — признался Янковский.

Сейчас, по его словам, он стал другим человеком. Возможно, сегодня он уже не согласился бы на такую сцену просто для того, чтобы продемонстрировать свою смелость или раскрепощённость режиссёра.