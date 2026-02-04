Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Янковский не любит вспоминать о постельной сцене с Асмус в «Тексте»: «Это не самые приятные моменты»

Янковский не любит вспоминать о постельной сцене с Асмус в «Тексте»: «Это не самые приятные моменты»

4 февраля 2026 07:58
Кадр из фильма «Текст»

Актер считает, что сейчас бы не стал сниматься в таком эпизоде.

Скандальная сцена из фильма «Текст» до сих пор не даёт покоя зрителям. Эпизод с участием Ивана Янковского и Кристины Асмус стал одной из самых обсуждаемых тем, хотя сами актёры редко дают интервью.

Иван Янковский всё же однажды решился прокомментировать этот момент. В беседе с Надеждой Стрелец его спросили, насколько художественно оправдана была эта откровенная сцена. Ведь многие увидели в ней скорее отрывок из взрослого любительского видео, чем часть серьёзного кино.

Актер объяснил, что эта сцена была в оригинальном романе, поэтому её и оставили в фильме. По его мнению, она явно оказалась важной, раз о ней говорят уже столько лет. Однако для него и Кристины Асмус съёмки стали серьёзным испытанием, ведь они работали без дублёров.

Кадр из фильма «Текст»

«Это не самые приятные моменты, не то, в чём купаешься с удовольствием. Показывать интимное на камеру — тяжело. Это не приносит ни радости, ни веселья», — признался Янковский.

Сейчас, по его словам, он стал другим человеком. Возможно, сегодня он уже не согласился бы на такую сцену просто для того, чтобы продемонстрировать свою смелость или раскрепощённость режиссёра.

Фото: Кадры из фильма «Текст» (2019)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Заговорил по-русски и снялся в нашем кино: как Вера Глаголева покорила звезду «Гарри Поттера» – о встрече в Плесе помнит до сих пор Заговорил по-русски и снялся в нашем кино: как Вера Глаголева покорила звезду «Гарри Поттера» – о встрече в Плесе помнит до сих пор Читать дальше 1 февраля 2026
Этот русский фильм превзошел даже «Мстителей»: свои версии сняли уже в четырех странах мира — и будет еще Этот русский фильм превзошел даже «Мстителей»: свои версии сняли уже в четырех странах мира — и будет еще Читать дальше 5 февраля 2026
Аверин рассказал про «безудержный секс» в «Склифосовском»: «На меня возлагают большие надежды» Аверин рассказал про «безудержный секс» в «Склифосовском»: «На меня возлагают большие надежды» Читать дальше 5 февраля 2026
Пропал с экранов и не спас сына от тюрьмы: где сейчас знаменитый доктор Купитман из «Интернов» Пропал с экранов и не спас сына от тюрьмы: где сейчас знаменитый доктор Купитман из «Интернов» Читать дальше 4 февраля 2026
Из какого дерева сделали Буратино? Подсказка зашифрована в имени героя, но об этом обычно умалчивают Из какого дерева сделали Буратино? Подсказка зашифрована в имени героя, но об этом обычно умалчивают Читать дальше 4 февраля 2026
Бондарчук встал на защиту «Чебурашки» и «Буратино»: «Огульно судить недозволительно» Бондарчук встал на защиту «Чебурашки» и «Буратино»: «Огульно судить недозволительно» Читать дальше 2 февраля 2026
Почему в фильме «Брат» Витю называют «Татарином»? Дело явно не в национальности, ведь он был русским Почему в фильме «Брат» Витю называют «Татарином»? Дело явно не в национальности, ведь он был русским Читать дальше 1 февраля 2026
«Остальные просто крыски»: ИИ назвал лучших женщин-детективов российских сериалов — Спасскую назвал худшей из всех «Остальные просто крыски»: ИИ назвал лучших женщин-детективов российских сериалов — Спасскую назвал худшей из всех Читать дальше 5 февраля 2026
«Одна из самых блестящих экранизаций»: этот фильм по Кингу поставили в один ряд с «Зеленой милей» — «Сиянию» и «Оно» до него далеко «Одна из самых блестящих экранизаций»: этот фильм по Кингу поставили в один ряд с «Зеленой милей» — «Сиянию» и «Оно» до него далеко Читать дальше 5 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше