Якутский хоррор заказывали? 3 самые ожидаемые российские новинки весны 2026 года — на любой вкус

24 марта 2026 13:17
Кадры из фильма «Граница», сериалов «На льду», «Радар»

Даже придирчивым зрителям будет из чего выбрать.

Каждый сезон обещает «самые ожидаемые проекты», но чаще всего половина из них забывается уже через неделю. Однако этой весной есть несколько историй, которые цепляют не громкими именами, а атмосферой, идеей и ощущением, что за ними действительно интересно наблюдать. Я выбрала три — разные по жанру, но одинаково любопытные.

«Граница» — редкий якутский хоррор, который работает на уровне ощущений

«Граница» — это не тот хоррор, где пугают резкими звуками и скримерами. Здесь страх нарастает медленно, почти незаметно, пока не становится неуютно от самого пространства вокруг героев.

История про отца и дочь, живущих в изоляции, превращается в тревожное наблюдение за тем, как в их мир проникает что-то чужое. И самое интересное — это не «что именно», а то, как меняется поведение людей рядом с этим.

«Граница»

«На льду» — драма, которая показывает цену красивого спорта

Фигурное катание в кино почти всегда выглядит как сказка — музыка, свет, идеальные выступления. Но «На льду» делает ставку на обратную сторону: давление, травмы и постоянную борьбу за результат.

Главная героиня возвращается в спорт уже в роли тренера и сталкивается с тем, что система практически не изменилась. Это история не про победы, а про попытку не сломаться — и именно поэтому она работает сильнее, чем привычные «спортивные вдохновения».

«Радар» — советская фантастика с очень знакомым настроением

«Радар» легко можно принять за очередную попытку повторить западные хиты. Но у него есть важное отличие — он встроен в советскую реальность, где странное и необъяснимое ощущается куда тревожнее.

История про троих школьников, расследующих падение загадочного объекта, быстро превращается во что-то большее. Здесь важна не только тайна, но и атмосфера: ощущение, что в привычном мире что-то пошло не так — и никто не может это объяснить.

«Радар»
Фото: Кадры из фильма «Граница», сериалов «На льду», «Радар»
Анастасия Луковникова
Данила Багров остался один в «Брате» непроста: причина кроется в его прошлом Данила Багров остался один в «Брате» непроста: причина кроется в его прошлом Читать дальше 27 марта 2026
«Павел у него получился»: новый исторический сериал на 90% вывез Денис Власенко – зрители в восторге «Павел у него получился»: новый исторический сериал на 90% вывез Денис Власенко – зрители в восторге Читать дальше 27 марта 2026
Жду не дождусь выхода нового проекта с Толстогановой и Лукиным: новый детектив от Okko на 8 серий Жду не дождусь выхода нового проекта с Толстогановой и Лукиным: новый детектив от Okko на 8 серий Читать дальше 27 марта 2026
Новый сериал с Колесниковым стартовал мощно: 3 проекта на ИВИ, которые популярны на этой неделе Новый сериал с Колесниковым стартовал мощно: 3 проекта на ИВИ, которые популярны на этой неделе Читать дальше 27 марта 2026
«Твоё сердце будет разбито» — кино не только для зумеров: автор «Киноафиши» объяснила, почему его стоит посмотреть «Твоё сердце будет разбито» — кино не только для зумеров: автор «Киноафиши» объяснила, почему его стоит посмотреть Читать дальше 27 марта 2026
Расслабиться перед экраном не получится: 3 напряженных российских сериала про маньяков, где убийца — не самое страшное Расслабиться перед экраном не получится: 3 напряженных российских сериала про маньяков, где убийца — не самое страшное Читать дальше 27 марта 2026
В «Ментовских войнах» он крут, но есть и другие сериалы: эти 3 проекта с Устюговым обожаю и везде он такой разный В «Ментовских войнах» он крут, но есть и другие сериалы: эти 3 проекта с Устюговым обожаю и везде он такой разный Читать дальше 27 марта 2026
Звезда «Улиц разбитых фонарей» готовит только вареную пасху: актриса хранит рецепт от прабабушки Звезда «Улиц разбитых фонарей» готовит только вареную пасху: актриса хранит рецепт от прабабушки Читать дальше 26 марта 2026
Покруче Шарапова: 3 детективных сериала про советские годы — такое даже Брагину не снилось Покруче Шарапова: 3 детективных сериала про советские годы — такое даже Брагину не снилось Читать дальше 26 марта 2026
