Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Я облажалась»: звезда «Темного рыцаря» честно призналась, как испортила шедевр Нолана о Бэтмене

«Я облажалась»: звезда «Темного рыцаря» честно призналась, как испортила шедевр Нолана о Бэтмене

3 октября 2025 14:15
Кадры из фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды»

Актрису Марион Котийяр критикуют уже 13 лет.

Трилогию Кристофера Нолана о Бэтмене считают образцовой. У него получились не просто фильмы по комиксам, а глубокие психологические триллеры и драмы, в которых злодеи иногда были даже ярче героев.

Но вместо того, чтобы поставить красивую точку в последней ленте франшизы, режиссер все испортил. Тем, что оставил в готовом варианте провальную и неубедительную сцену — в этом уверены фанаты.

Финал фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды»

Финал «Темного рыцаря: Возрождение легенды» должен был стать величественным завершением трилогии, но один эпизод вызвал у зрителей совсем не те эмоции. Речь идет о прощальной сцене Талии аль Гул в исполнении Марион Котийяр.

После рокового удара героиня пытается сказать последние слова, но её игра выглядит настолько театральной — с преувеличенными вздохами и странными движениями головы, — что драматический момент превратился в непреднамеренную комедию. Этот эпизод моментально разошелся на мемы, став одним из самых обсуждаемых моментов франшизы.

Кадры из фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды»

Марион Котийяр о роли в фильме «Темный рыцарь: Возрождение легенды»

Спустя 13 лет после премьеры «Темного рыцаря» Марион Котийяр наконец прокомментировала свою знаменитую сцену смерти в фильме. Актриса с удивительной откровенностью призналась, что считает ту игру своей творческой неудачей.

«Я не смогла найти нужную пластику, не почувствовала верный способ существования в кадре. Всё осложнялось стрессом, и в итоге я просто облажалась», — поделилась Котийяр.

Ранее актриса уже выражала недоумение по поводу этого эпизода, отмечая, что не понимает, почему режиссёр выбрал для финального монтажа именно этот дубль. Долгие годы после выхода фильма зрители критиковали её работу, называя исполнение неестественным и даже комичным.

Ранее портал «Киноафиша» писал, сможет ли Бэтмен Роберта Паттинсона встретиться с новым Суперменом.

Фото: Кадры из фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Киллиан Мерфи впервые рассказал о своей роли в сиквеле «28 дней спустя»: «Думаю, я нечто большее» Киллиан Мерфи впервые рассказал о своей роли в сиквеле «28 дней спустя»: «Думаю, я нечто большее» Читать дальше 4 октября 2025
Капризы, драки и срыв съемок: выходки этой голливудской звезды едва не поставили крест на первом «Хищнике» Капризы, драки и срыв съемок: выходки этой голливудской звезды едва не поставили крест на первом «Хищнике» Читать дальше 4 октября 2025
Культовая дилогия 2000-х возвращается на экраны спустя 20 лет: теперь все зависит от Николаса Кейджа Культовая дилогия 2000-х возвращается на экраны спустя 20 лет: теперь все зависит от Николаса Кейджа Читать дальше 4 октября 2025
Замену Найтли в новых «Пиратах Карибского моря» уже нашли: имя этой блондинки знает весь мир Замену Найтли в новых «Пиратах Карибского моря» уже нашли: имя этой блондинки знает весь мир Читать дальше 3 октября 2025
Похожа даже внешне: в Сети выбрали идеальную актрису на роль нового Волан-де-Морта Похожа даже внешне: в Сети выбрали идеальную актрису на роль нового Волан-де-Морта Читать дальше 1 октября 2025
Кевин Костнер не зря трижды отказывался от съемок в этом фильме: от ленты камня на камне не оставили и зрители, и критики Кевин Костнер не зря трижды отказывался от съемок в этом фильме: от ленты камня на камне не оставили и зрители, и критики Читать дальше 30 сентября 2025
В новом «Бегущем человеке» поменяют финал: Стивен Кинг лично одобрил другой вариант развязки В новом «Бегущем человеке» поменяют финал: Стивен Кинг лично одобрил другой вариант развязки Читать дальше 4 октября 2025
Звезда нового «Монстра» рассказал, как готовился к роли маньяка: красавчика Хэннема на экране не узнать Звезда нового «Монстра» рассказал, как готовился к роли маньяка: красавчика Хэннема на экране не узнать Читать дальше 4 октября 2025
Почему Индиана Джонс все время в шляпе: для Спилберга и Лукаса это было принципиально Почему Индиана Джонс все время в шляпе: для Спилберга и Лукаса это было принципиально Читать дальше 4 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше