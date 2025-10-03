«Я облажалась»: звезда «Темного рыцаря» честно призналась, как испортила шедевр Нолана о Бэтмене

Трилогию Кристофера Нолана о Бэтмене считают образцовой. У него получились не просто фильмы по комиксам, а глубокие психологические триллеры и драмы, в которых злодеи иногда были даже ярче героев.

Но вместо того, чтобы поставить красивую точку в последней ленте франшизы, режиссер все испортил. Тем, что оставил в готовом варианте провальную и неубедительную сцену — в этом уверены фанаты.

Финал фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды»

Финал «Темного рыцаря: Возрождение легенды» должен был стать величественным завершением трилогии, но один эпизод вызвал у зрителей совсем не те эмоции. Речь идет о прощальной сцене Талии аль Гул в исполнении Марион Котийяр.

После рокового удара героиня пытается сказать последние слова, но её игра выглядит настолько театральной — с преувеличенными вздохами и странными движениями головы, — что драматический момент превратился в непреднамеренную комедию. Этот эпизод моментально разошелся на мемы, став одним из самых обсуждаемых моментов франшизы.

Марион Котийяр о роли в фильме «Темный рыцарь: Возрождение легенды»

Спустя 13 лет после премьеры «Темного рыцаря» Марион Котийяр наконец прокомментировала свою знаменитую сцену смерти в фильме. Актриса с удивительной откровенностью призналась, что считает ту игру своей творческой неудачей.

«Я не смогла найти нужную пластику, не почувствовала верный способ существования в кадре. Всё осложнялось стрессом, и в итоге я просто облажалась», — поделилась Котийяр.

Ранее актриса уже выражала недоумение по поводу этого эпизода, отмечая, что не понимает, почему режиссёр выбрал для финального монтажа именно этот дубль. Долгие годы после выхода фильма зрители критиковали её работу, называя исполнение неестественным и даже комичным.

