Это не копия: режиссер «Августа» оправдался за сравнения с культовым российским фильмом

Он объяснил, чем премьера отличается от предыдущей экранизации.

В прокате России и стран СНГ идет фильм «Август». В его основе — знакомый всем сюжет романа «Момент истины». Он известен даже тем, кто не читал книгу Владимира Богомолова, ведь в начале 2000-х по произведению уже выходил очень популярный фильм — «В августе 44-го».

Тем не менее, один из режиссеров новинки Никита Высоцкий уверяет, что сравнивать две работы между собой нельзя.

О пересечениях Августа» и «В августе 44-го»

Никита Высоцкий в разговоре со СМИ особо отметил, что фильм «Август» — это абсолютно самостоятельная работа. Режиссер пояснил, что картина не является продолжением или только ремейком предыдущих проектов.

«Это история о людях, находящихся в постоянном поиске правды. Одно из названий романа Богомолова — "Момент истины" — как раз точно отражает эту идею», — отметил он.

Об актерах «Августа»

Никита Высоцкий отдельно остановился на актерском составе «Августа», попросив не проводить параллели с предыдущими экранизациями. Режиссер признался, что в полной мере доволен своим творческим коллективом.

По его словам, сравнивать актеров разных картин не имеет смысла — ведь каждая работа обладает собственной художественной логикой.

«Создавать копию Миронова — задача заведомо проигрышная, даже для такого блестящего артиста, как Сергей Безруков», — пояснил Высоцкий.

Он подчеркнул, что новые молодые звезды — Никита Кологривый и Павел Табаков — создавали собственные трактовки характеров персонажей, соответствующие новому видению сюжета.

