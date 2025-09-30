Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Это не копия: режиссер «Августа» оправдался за сравнения с культовым российским фильмом

Это не копия: режиссер «Августа» оправдался за сравнения с культовым российским фильмом

30 сентября 2025 14:44
Кадры из фильмов «Август» (2025), «В августе 44-го» (2001)

Он объяснил, чем премьера отличается от предыдущей экранизации.  

В прокате России и стран СНГ идет фильм «Август». В его основе — знакомый всем сюжет романа «Момент истины». Он известен даже тем, кто не читал книгу Владимира Богомолова, ведь в начале 2000-х по произведению уже выходил очень популярный фильм — «В августе 44-го».

Тем не менее, один из режиссеров новинки Никита Высоцкий уверяет, что сравнивать две работы между собой нельзя.

О пересечениях Августа» и «В августе 44-го»

Никита Высоцкий в разговоре со СМИ особо отметил, что фильм «Август» — это абсолютно самостоятельная работа. Режиссер пояснил, что картина не является продолжением или только ремейком предыдущих проектов.

«Это история о людях, находящихся в постоянном поиске правды. Одно из названий романа Богомолова — "Момент истины" — как раз точно отражает эту идею», — отметил он.

Кадр из фильма «Август»

Об актерах «Августа»

Никита Высоцкий отдельно остановился на актерском составе «Августа», попросив не проводить параллели с предыдущими экранизациями. Режиссер признался, что в полной мере доволен своим творческим коллективом.

По его словам, сравнивать актеров разных картин не имеет смысла — ведь каждая работа обладает собственной художественной логикой.

«Создавать копию Миронова — задача заведомо проигрышная, даже для такого блестящего артиста, как Сергей Безруков», — пояснил Высоцкий.

Кадр из фильма «В августе 44-го»

Он подчеркнул, что новые молодые звезды — Никита Кологривый и Павел Табаков — создавали собственные трактовки характеров персонажей, соответствующие новому видению сюжета.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 главных отличий военной премьеры с Безруковым от фильма «В августе 44-го».

Фото: Кадры из фильмов «Август» (2025), «В августе 44-го» (2001)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Это его лучшая киноработа на сегодня»: Безруков выбрал самую выдающуюся роль Кологривого «Это его лучшая киноработа на сегодня»: Безруков выбрал самую выдающуюся роль Кологривого Читать дальше 2 октября 2025
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей «Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей Читать дальше 29 сентября 2025
В России подготовили свой ответ «Форсажу» и «Такси», но есть нюанс: Юрий Стоянов вместо Вина Дизеля В России подготовили свой ответ «Форсажу» и «Такси», но есть нюанс: Юрий Стоянов вместо Вина Дизеля Читать дальше 30 сентября 2025
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Читать дальше 29 сентября 2025
Помните ту жуткую куклу из «Ночного дозора»? Похоже Бекмамбетов подсмотрел ее в детском мультике Помните ту жуткую куклу из «Ночного дозора»? Похоже Бекмамбетов подсмотрел ее в детском мультике Читать дальше 29 сентября 2025
2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере 2 сезон «Ван-Писа» от Netflix покажет культовую локацию из аниме: масштабы впечатляют даже на постере Читать дальше 2 октября 2025
4 худших фильма по Стивену Кингу: критики уничтожили ленты низкими баллами и упреками в бездарности 4 худших фильма по Стивену Кингу: критики уничтожили ленты низкими баллами и упреками в бездарности Читать дальше 2 октября 2025
Памятники героям «Офицеров» поставили совсем в других местах: где на самом деле снимали культовый советский хит Памятники героям «Офицеров» поставили совсем в других местах: где на самом деле снимали культовый советский хит Читать дальше 2 октября 2025
Он не стоит и половины потраченного экранного времени: в Сети выбрали самого клишированного персонажа «Игры престолов» Он не стоит и половины потраченного экранного времени: в Сети выбрали самого клишированного персонажа «Игры престолов» Читать дальше 2 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше