Киноафиша Статьи Вышел свежий тизер «Следа Чикатило»: вроде всего несколько кадров, но после них становится по-настоящему не по себе (видео)

Вышел свежий тизер «Следа Чикатило»: вроде всего несколько кадров, но после них становится по-настоящему не по себе (видео)

2 апреля 2026 18:08
Кадр из сериала «Чикатило»

Премьеру обещают в этом году, но точной даты пока нет.

Наконец вышел тизер сериала «След Чикатило». Новый проект продолжает телевизионную линию, начатую историей о самом известном серийном убийце в России, но переносит внимание на другое дело и новых персонажей.

Действие разворачивается в начале нулевых на юге России, где на фоне курортной жизни происходит серия жестоких убийств. В центре сюжета — герои Дмитрия Власкина и Юлии Афанасьевой, которые во время отпуска оказываются в руках преступников.

История строится вокруг реальной преступной группы, известной как «банда амазонок», но события не воспроизводятся буквально и поданы в художественной форме.

Первый сериал «Чикатило» показывал, как преступнику удавалось годами оставаться незамеченным, совмещая убийства с обычной жизнью. Во втором сезоне следствие вышло на его след, а спин-офф «Тень Чикатило» был посвящен другому резонансному делу.

«След Чикатило» продолжает эту линейку, но меняет ракурс, сосредотачиваясь на новой истории и иной природе преступлений.

Создатели проекта пока не раскрывают точную дату премьеры, ограничиваясь подтверждением, что релиз запланирован на 2026 год. Появление тизера стало первым официальным сигналом о стадии готовности сериала и подтверждением выбранной темы, о которой ранее почти не сообщалось.

Фото: Кадр из сериала «Чикатило»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
