2–3 серии в день: вот полный график выхода «Большого человека» с Романом Поповым — финал 9 апреля

1 апреля 2026 10:00
Кадр из сериала «Большой человек»

Сериал вышел 30 марта и идёт каждый день.

Сериал «Большой человек» уже стартовал, и с таким плотным графиком легко потеряться в датах и сериях. Новые эпизоды выходят почти каждый день, поэтому держать под рукой расписание — единственный способ ничего не пропустить.

Премьера состоялась 30 марта на ТНТ. В центре сюжета — Матвей (Роман Попов, который скончался 28 октября 2025 в возрасте 40 лет), айтишник с весом 130 килограммов, который привык шутить над собой, но на деле тяжело переживает из-за внешности. Всё меняется, когда он влюбляется в коллегу Свету и решает заняться собой.

Он приходит в спортзал и попадает к тренеру Юлии. Сначала герой настроен скептически, но постепенно между ними выстраивается доверие. История строится не только вокруг похудения, а вокруг внутреннего изменения, которое дается гораздо сложнее.

В первом сезоне — 20 эпизодов. Формат максимально плотный: серии выходят по будням, практически без пауз, и задают высокий темп просмотра.

График выхода

Эпизоды

Дата

1–3

30 марта, вышли

4–6

31 марта

7–9

1 апреля

10–12

2 апреля

13–14

6 апреля

15–16

7 апреля

17–18

8 апреля

19–20

9 апреля

Финал сезона состоится 9 апреля. Это значит, что вся история укладывается примерно в десять дней эфира, и пропустить одну серию — значит сразу выпасть из ритма.

Такой формат работает только в одном случае: если зритель действительно остается внутри истории каждый день.

Екатерина Адамова
Вышла в кино в феврале — теперь и онлайн: когда и где смотреть комедию «Уволить Жору» с Козловским и Галустяном Вышла в кино в феврале — теперь и онлайн: когда и где смотреть комедию «Уволить Жору» с Козловским и Галустяном Читать дальше 1 апреля 2026
Новая ретро-драма «Грачи» с Серебряковым и Ткаченко станет хитом РЕН-ТВ: первые серии уже в Сети Новая ретро-драма «Грачи» с Серебряковым и Ткаченко станет хитом РЕН-ТВ: первые серии уже в Сети Читать дальше 3 апреля 2026
А вы посмотрели новую серию «Маши и Медведя»? «Три пятачка» быстро залетает в тренды — там уже 527 564 просмотра за несколько часов А вы посмотрели новую серию «Маши и Медведя»? «Три пятачка» быстро залетает в тренды — там уже 527 564 просмотра за несколько часов Читать дальше 3 апреля 2026
Новый сериал ТНТ может утереть нос популярным комедиям: «Намасте, Магадан!» уже снимают — в главных ролях Лагашкин, Ардова и Догилева Новый сериал ТНТ может утереть нос популярным комедиям: «Намасте, Магадан!» уже снимают — в главных ролях Лагашкин, Ардова и Догилева Читать дальше 3 апреля 2026
Держись, Брагин! После слабого 12 сезона: что изменилось в «Склифосовском 13» и как выходят новые серии Держись, Брагин! После слабого 12 сезона: что изменилось в «Склифосовском 13» и как выходят новые серии Читать дальше 3 апреля 2026
Не пропустите горячую новинку апреля со звездой «Этерны»: марсианин прилетает за невестой и всё идёт не по плану Не пропустите горячую новинку апреля со звездой «Этерны»: марсианин прилетает за невестой и всё идёт не по плану Читать дальше 2 апреля 2026
Вышел свежий тизер «Следа Чикатило»: вроде всего несколько кадров, но после них становится по-настоящему не по себе (видео) Вышел свежий тизер «Следа Чикатило»: вроде всего несколько кадров, но после них становится по-настоящему не по себе (видео) Читать дальше 2 апреля 2026
3 сезон «Инспектора Гаврилова» с Добронравовым и Гуськовым перенесли: ждали в марте, апреле, но теперь примерная дата другая 3 сезон «Инспектора Гаврилова» с Добронравовым и Гуськовым перенесли: ждали в марте, апреле, но теперь примерная дата другая Читать дальше 2 апреля 2026
Аллочка, Саша и Таня и кто еще? «Универ. 15 лет спустя» объединит прежних героев — старт уже в апреле Аллочка, Саша и Таня и кто еще? «Универ. 15 лет спустя» объединит прежних героев — старт уже в апреле Читать дальше 2 апреля 2026
5 сезон «Беспринципных» выйдет весной, но есть нюанс: зрителям покажут укороченную версию, и вот почему 5 сезон «Беспринципных» выйдет весной, но есть нюанс: зрителям покажут укороченную версию, и вот почему Читать дальше 2 апреля 2026
