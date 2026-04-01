2–3 серии в день: вот полный график выхода «Большого человека» с Романом Поповым — финал 9 апреля

Сериал «Большой человек» уже стартовал, и с таким плотным графиком легко потеряться в датах и сериях. Новые эпизоды выходят почти каждый день, поэтому держать под рукой расписание — единственный способ ничего не пропустить.

Премьера состоялась 30 марта на ТНТ. В центре сюжета — Матвей (Роман Попов, который скончался 28 октября 2025 в возрасте 40 лет), айтишник с весом 130 килограммов, который привык шутить над собой, но на деле тяжело переживает из-за внешности. Всё меняется, когда он влюбляется в коллегу Свету и решает заняться собой.

Он приходит в спортзал и попадает к тренеру Юлии. Сначала герой настроен скептически, но постепенно между ними выстраивается доверие. История строится не только вокруг похудения, а вокруг внутреннего изменения, которое дается гораздо сложнее.

В первом сезоне — 20 эпизодов. Формат максимально плотный: серии выходят по будням, практически без пауз, и задают высокий темп просмотра.

График выхода

Эпизоды Дата 1–3 30 марта, вышли 4–6 31 марта 7–9 1 апреля 10–12 2 апреля 13–14 6 апреля 15–16 7 апреля 17–18 8 апреля 19–20 9 апреля

Финал сезона состоится 9 апреля. Это значит, что вся история укладывается примерно в десять дней эфира, и пропустить одну серию — значит сразу выпасть из ритма.

Такой формат работает только в одном случае: если зритель действительно остается внутри истории каждый день.