Вы в курсе всех новинок? Тогда угадайте в нашем тесте зарубежный сериал 2025 года по отзыву на «КиноАфише»

25 февраля 2026 09:54
Кадры из сериалов «Уэнсдэй», «Очень странные дела»

Зрители отмечали в своих комментариях как плюсы, так и минусы проектов.  

Сегодня, когда любой зритель за пару кликов может высказаться о просмотренном фильме, отзывы превратились в полноправную часть киноиндустрии. С одной стороны, они помогают ориентироваться в бесконечном потоке премьер — вдруг именно ваше мнение убережёт кого‑то от разочарования или, наоборот, подтолкнёт к шедевру.

С другой стороны, создатели кино внимательно следят за реакцией публики, чтобы понять, что цепляет аудиторию, а что оставляет равнодушными. Именно зрительские голоса сегодня во многом решают, быть ли фильму хитом, соберёт ли он кассу и получит ли продолжение.

Но отзывы — это не только помощь студиям и навигация для новичков. Это ещё и живое общение, возможность поспорить, согласиться или найти единомышленников

У нас на «КиноАфише» такие дискуссии кипят постоянно. Мы выбрали шесть сериалов, которые громче всего обсуждали в прошлом году, и собрали подборку реальных зрительских мнений. Попробуйте угадать, о каких именно картинах идёт речь.

Фото: Кадры из сериалов «Уэнсдэй», «Очень странные дела»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
