Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Вы тоже не поняли эту сцену? В «Терминаторе 3» у Т-800 есть причина есть еду, хотя многие до сих пор считают «перекус» киноляпом

Вы тоже не поняли эту сцену? В «Терминаторе 3» у Т-800 есть причина есть еду, хотя многие до сих пор считают «перекус» киноляпом

7 апреля 2026 07:00
Кадр из фильма «Терминатор»

И это вовсе не глупость сценаристов. Все продумано до мелочей.

Короткая сцена из «Терминатора 3» до сих пор вызывает вопросы: зачем Т-800 ест шоколадную вафлю, да ещё и с обёрткой? Выглядит как странная шутка, но на деле это не ошибка, а деталь, которую придумали ещё задолго до выхода третьей части.

Зачем Т-800 еда

Идея появилась ещё во времена работы над «Терминатором» 1984 года. Джеймс Кэмерон задумывал Т-800 как идеального шпиона, которого невозможно отличить от человека. Его металлический скелет покрыт живыми тканями, и чтобы они выглядели естественно, им требовалось питание.

По задумке, киборг мог есть обычную человеческую еду, чтобы поддерживать состояние кожи и мышц. Без этого оболочка начала бы разрушаться и выдавала машину. Речь шла не о вкусе или необходимости, а о поддержании маскировки.

Почему сцену показали только в «Терминаторе 3»

Арнольд Шварценеггер рассказывал, что подобную сцену хотели снять ещё для первой части. Он даже предлагал использовать свою любимую австрийскую шоколадную вафлю. Однако на тестовых показах эпизод не приняли. Зрители посчитали странным, что безэмоциональный убийца занимается бытовыми вещами.

К идее вернулись только в «Терминаторе 3» 2003 года. Там Т-800 ест вафлю вместе с упаковкой, подчёркивая, что для него важна не сама еда, а сохранение органической оболочки. Несмотря на это объяснение, многие восприняли сцену как нелогичную. Хотя на самом деле она лишь показывает, как устроен персонаж внутри.

Фото: Кадр из фильма «Терминатор»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше