Вы точно выросли в СССР, если наберете в этом тесте 5/5: продолжите фразы из советских фильмов

Эти фразы знакомы практически каждому, кто вырос на советском кино.

Советские фильмы давно стали частью нашей общей культурной памяти. Мы помним любимых героев, узнаём знакомую музыку с первых секунд, а некоторые реплики давно ушли в народ и превратились в настоящие крылатые выражения.

Стоит услышать начало такой фразы — и продолжение буквально само всплывает в памяти. По крайней мере, так кажется до тех пор, пока не появляется конкретный вопрос в тесте.

Проверим, что осталось в памяти

В нашей викторине собраны 5 известных цитат из советских фильмов. Вам нужно лишь вспомнить продолжение каждой реплики.

Где-то ответ придёт мгновенно, а над какой-то фразой, возможно, придётся немного подумать. Ведь одно дело — узнавать цитату во время просмотра, и совсем другое — воспроизвести её самостоятельно спустя много лет.

Советское кино любят не только за знакомые лица и неповторимую атмосферу. Эти фильмы запоминались благодаря живым диалогам, юмору, трогательным историям и репликам, которые хочется цитировать даже сегодня.

Так что самое время проверить память. Если без ошибок закончите все пять цитат, можно смело считать, что советское кино вы действительно смотрели не раз.

Ну что, готовы? Посмотрим, сколько фраз вы сможете продолжить с первого раза.

Ранее мы писали: «Утром деньги, вечером стулья», а пока — пройдите тест: угадайте советский фильм по профессии героя.