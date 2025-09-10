Меню
Второй сезон оставил зрителей без сна: что известно о дате выхода 3 сезона «Слабого героя»

10 сентября 2025 11:50
Кадр из сериала «Слабый герой»

Ответ есть, но он не всех порадует.

Этой весной вышел второй сезон южнокорейской криминальной драмы «Слабый герой», и эмоции у зрителей до сих пор не утихают. Продолжение превзошло все ожидания: динамика, психологическая глубина и эпичная развязка сделали сиквел настоящим хитом с рейтингом 8,4. Финальная сцена оставила слишком много вопросов, и фанаты требуют ответа на главный: когда ждать третий сезон?

Почему второй сезон стал хитом

В новых сериях Ён Си Ын пытается начать жизнь заново, перейдя в школу Ынджан, но снова оказывается в центре насилия и травли. На этот раз у героя появляются неожиданные союзники, и школьные коридоры превращаются в настоящее поле битвы. Кульминация сезона — эпичная драка под проливным дождём, где бывшие жертвы объединяются против агрессоров, — стала визитной карточкой проекта.

Когда ждать третий сезон

Официального анонса пока нет, но намёки на продолжение очевидны. Финальная сцена второго сезона вводит нового, более опасного антагониста, который обещает перевернуть всё в будущем. По данным инсайдеров, сценаристы уже работают над историей, а продюсеры тщательно скрывают детали.

Ориентировочная дата выхода

Создатели нацелены сохранить высокий уровень постановки и глубину сценария, поэтому процесс займёт время. По прогнозам кинокритиков, третий сезон «Слабого героя» выйдет осенью 2027 года. До этого остаётся пересмотреть первые две части, чтобы не упустить ни одной детали — ведь продолжение обещает быть ещё мрачнее, динамичнее и масштабнее.

Ранее портал «Киноафиша» писал про дораму, которая по накалу страстей и интригам не уступает «Великолепному веку».

Екатерина Адамова
