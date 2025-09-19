Меню
Киноафиша Статьи Второй сезон «Любопытной Варвары» на подходе: где снимали новые серии и какие локации увидят зрители

19 сентября 2025 11:21
Кадры из сериала «Любопытная Варвара»

От Пятигорска до Элькуша — все места съёмок.

«Любопытная Варвара» успела стать настоящим хитом: зрители полюбили десятилетнюю сыщицу, которая с азартом распутывает самые странные тайны.

Если первый сезон знакомил нас с тихой абхазской деревней и её заброшенными улицами, то продолжение переносит историю в новые декорации — от уютных кавказских городков до настоящих горных пейзажей.

Первый сезон: деревня с секретами

Дебютная часть сериала снята в Абхазии. Камеры ловили море, склоны и покинутую деревню, где каждый дом выглядел как декорация к детективу.

Варя вместе с соседом Васей находила здесь «оживающее пугало» и другие загадки, а зрители — атмосферу летних каникул, наполненных тайнами. Именно сочетание простых детских историй и необычных пейзажей сделало «Любопытную Варвару» открытием.

Кадры из сериала «Любопытная Варвара»

Второй сезон: Кавказские Минеральные Воды

Теперь действие переносится в Пятигорск, куда Варя приезжает с семьёй. Сюжет становится динамичнее: от «Собаки Баскервилей» до вандалов, портящих памятники архитектуры.

В кадре уже 3 октября появятся Пироговские ванны, Лермонтовская галерея, Ессентукская грязелечебница, курортные парки Железноводска и Кисловодска. Съёмки также проходили в аутентичной деревне Элькуш и экопарке «Каньон».

Варя взрослеет вместе со зрителем

Создатели подчёркивают: сериал становится более многослойным. Появится соперница Варвары — Ангелина Абрикосова, а конкуренция за титул «Юного сыщика» придаст сюжету азарт. Юмор останется, но станет тоньше, чтобы сериал был интересен и младшим школьникам, и подросткам.

Итог

«Любопытная Варвара» остаётся семейным приключением, где локации работают на атмосферу не меньше, чем актёры. От абхазской деревни до курортных городов Кавказа — сериал показывает, что летние каникулы могут быть полны не только солнца и отдыха, но и настоящих расследований.

Ранее портал «Киноафиша» писал, чем звезда «Любопытной Варвары» восхитила Диму Билана.

Фото: Кадры из сериала «Любопытная Варвара»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
