Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Второй сезон «Кибердеревни» уже в Сети: рассказываем, чем он отличается от первого и почему стал ближе к «Черному зеркалу»

Второй сезон «Кибердеревни» уже в Сети: рассказываем, чем он отличается от первого и почему стал ближе к «Черному зеркалу»

20 октября 2025 15:20
Кадр из сериала «Кибердеревня»

Это не просто пародия, а почти философия.

Второй сезон «Кибердеревни» наконец вышел — и тут же запустил старый спор: а изменилась ли кинолента вообще? Стала ли история про роботов и фермеров сложнее, глубже — или всё так же держится на хлёстком юморе, «айтишных» частушках и кибер-глуши, где под сараем можно найти портал на Марс?

Попробуем разобраться, что же нового в этой народной космо-сатире.

Кулибин в тюрьме, Робогозин без головы

2102 год. Гениальный фермер Кулибин (Сергей Чихачев) сидит во «Венеринском централе» — самой благоустроенной тюрьме во Вселенной, где осуждённые поют в хоре и едят паэлью с гречкой.

Его бывший партнёр, олигарх Робогозин (голос Сергея Бурунова), лишился головы — буквально: ею украшен кабинет новой правительницы корпорации, голограммы Галины. Павел, некогда совестливый зам, теперь торгует пирожками. Но всё трое снова собираются в одном сюжете — ради побега и, возможно, морального перезапуска.

Москва улетела в космос

На этот раз герои возвращаются на Землю, но Москва уже не та — её буквально оторвало от планеты. Здесь дикари с айфонами изображают племена, а Павел Деревянко в роли шамана вещает о «священных патриках». Васильев и команда снова высмеивают гордыню столичных богов — теперь уже на орбите. Чем-то «Черное зеркало» напоминает, не правда ли?

Киберпанк по-нашему: тот же драйв, больше самоиронии

По сути, «Кибердеревня» осталась верна себе: народный юмор, социальная сатира и инженерный абсурд. Новое — разве что блестящая форма: частушечные анонсы, точные цитаты, фирменный дизайн и аккуратные подколки про власть и моральный апгрейд.

Кадр из сериала «Кибердеревня» (2023)

Так изменилась ли «Кибердеревня»? По сути нет — она просто стала взрослее. И это, пожалуй, главное достижение второго сезона.

Любите хорошее советское кино? Тогда предлагаем вспомнить еще один замечательный фильм «Формула любви» и 7 запоминающихся фраз из него.

Фото: Кадр из сериала «Кибердеревня»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
30 миллионов зрителей за пару недель: «Олдскул» с Ароновой сравнялся с титанами Netflix, став самым успешным сериалом PREMIER и START 30 миллионов зрителей за пару недель: «Олдскул» с Ароновой сравнялся с титанами Netflix, став самым успешным сериалом PREMIER и START Читать дальше 17 октября 2025
Павел Семенов в «Невском» все-таки погиб: создатели сериала подтвердили – 8 сезон будет про его вдову Павел Семенов в «Невском» все-таки погиб: создатели сериала подтвердили – 8 сезон будет про его вдову Читать дальше 20 октября 2025
«Искал трэш, но нашел золото»: россияне давно выбрали лучший сезон «Первого отдела» – Шибанова в нем прозвали «Шерлоком в мундире» «Искал трэш, но нашел золото»: россияне давно выбрали лучший сезон «Первого отдела» – Шибанова в нем прозвали «Шерлоком в мундире» Читать дальше 17 октября 2025
Дело не только в том, что это фамилия главного героя: смысл названия сериала «Ронин» куда глубже Дело не только в том, что это фамилия главного героя: смысл названия сериала «Ронин» куда глубже Читать дальше 17 октября 2025
Три зацепки и три разных места на карте России: зрители вычислили, где живут герои мультика «Маша и Медведь» Три зацепки и три разных места на карте России: зрители вычислили, где живут герои мультика «Маша и Медведь» Читать дальше 21 октября 2025
Что стало с бывшей женой Павла Семенова: еще одна жертва питерских разборок в «Невском» Что стало с бывшей женой Павла Семенова: еще одна жертва питерских разборок в «Невском» Читать дальше 21 октября 2025
Загадка «Собаки Баскервилей», с которой ошибся даже Шерлок-Ливанов: а ведь правильный ответ все это время был под носом Загадка «Собаки Баскервилей», с которой ошибся даже Шерлок-Ливанов: а ведь правильный ответ все это время был под носом Читать дальше 21 октября 2025
«Ни одного светлого пятна»: этот малоизвестный детектив НТВ настолько мрачный, что «Невский» на его фоне – комедия «Ни одного светлого пятна»: этот малоизвестный детектив НТВ настолько мрачный, что «Невский» на его фоне – комедия Читать дальше 21 октября 2025
Сколько лет Нику Уайлду в «Зверополисе»: история лиса, который вырос раньше, чем успел поверить в добро Сколько лет Нику Уайлду в «Зверополисе»: история лиса, который вырос раньше, чем успел поверить в добро Читать дальше 21 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше