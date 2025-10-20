Второй сезон «Кибердеревни» уже в Сети: рассказываем, чем он отличается от первого и почему стал ближе к «Черному зеркалу»

Это не просто пародия, а почти философия.

Второй сезон «Кибердеревни» наконец вышел — и тут же запустил старый спор: а изменилась ли кинолента вообще? Стала ли история про роботов и фермеров сложнее, глубже — или всё так же держится на хлёстком юморе, «айтишных» частушках и кибер-глуши, где под сараем можно найти портал на Марс?

Попробуем разобраться, что же нового в этой народной космо-сатире.

Кулибин в тюрьме, Робогозин без головы

2102 год. Гениальный фермер Кулибин (Сергей Чихачев) сидит во «Венеринском централе» — самой благоустроенной тюрьме во Вселенной, где осуждённые поют в хоре и едят паэлью с гречкой.

Его бывший партнёр, олигарх Робогозин (голос Сергея Бурунова), лишился головы — буквально: ею украшен кабинет новой правительницы корпорации, голограммы Галины. Павел, некогда совестливый зам, теперь торгует пирожками. Но всё трое снова собираются в одном сюжете — ради побега и, возможно, морального перезапуска.

Москва улетела в космос

На этот раз герои возвращаются на Землю, но Москва уже не та — её буквально оторвало от планеты. Здесь дикари с айфонами изображают племена, а Павел Деревянко в роли шамана вещает о «священных патриках». Васильев и команда снова высмеивают гордыню столичных богов — теперь уже на орбите. Чем-то «Черное зеркало» напоминает, не правда ли?

Киберпанк по-нашему: тот же драйв, больше самоиронии

По сути, «Кибердеревня» осталась верна себе: народный юмор, социальная сатира и инженерный абсурд. Новое — разве что блестящая форма: частушечные анонсы, точные цитаты, фирменный дизайн и аккуратные подколки про власть и моральный апгрейд.

Так изменилась ли «Кибердеревня»? По сути нет — она просто стала взрослее. И это, пожалуй, главное достижение второго сезона.

