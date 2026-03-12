Второй сезон «Чёрного солнца» уже выходит: тут расписание новых серий до финала 27 марта и уникальное видео со съемок

Иногда у детективных сериалов продолжение выходит быстрее, чем зрители успевают обсудить первый сезон. Так произошло с проектом «Чёрное солнце». Первый сезон на платформе KION получил высокую зрительскую оценку — 9,4. А уже 1 марта стартовал второй.

О чем второй сезон

История вновь сосредоточена на следователе Игоре Жуке. На этот раз расследование начинается в Выборге. В Финском заливе находят неопознанное тело, и дело быстро становится сложнее, чем кажется.

Параллельно происходит неожиданное событие. Бывший напарник Жука — опер Евгений Чагин — внезапно признаётся в убийстве. Следователю приходится разбираться сразу в двух историях, которые постепенно начинают пересекаться.

Когда выйдут серии

Во втором сезоне запланировано 12 эпизодов. Их будут выпускать частями по пятницам на платформе KION. Финальная серия выйдет 27 марта.

Расписание выхода эпизодов:

7–8 серии — 13 марта

9–10 серии — 20 марта

11–12 серии — 27 марта

Главные роли в сериале по-прежнему исполняют Юрий Чурсин и Максим Стоянов. Новый сезон продолжает мрачную детективную историю о преступлениях, которые оказываются куда сложнее, чем кажется на первый взгляд.