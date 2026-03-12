Второй сезон «Чёрного солнца» уже выходит: тут расписание новых серий до финала 27 марта и уникальное видео со съемок

12 марта 2026 11:21
Кадр из сериала «Черное солнце»

Осталось 6 эпизодов.

Иногда у детективных сериалов продолжение выходит быстрее, чем зрители успевают обсудить первый сезон. Так произошло с проектом «Чёрное солнце». Первый сезон на платформе KION получил высокую зрительскую оценку — 9,4. А уже 1 марта стартовал второй.

О чем второй сезон

История вновь сосредоточена на следователе Игоре Жуке. На этот раз расследование начинается в Выборге. В Финском заливе находят неопознанное тело, и дело быстро становится сложнее, чем кажется.

Параллельно происходит неожиданное событие. Бывший напарник Жука — опер Евгений Чагин — внезапно признаётся в убийстве. Следователю приходится разбираться сразу в двух историях, которые постепенно начинают пересекаться.

Когда выйдут серии

Во втором сезоне запланировано 12 эпизодов. Их будут выпускать частями по пятницам на платформе KION. Финальная серия выйдет 27 марта.

Расписание выхода эпизодов:

  • 7–8 серии — 13 марта
  • 9–10 серии — 20 марта
  • 11–12 серии — 27 марта

Главные роли в сериале по-прежнему исполняют Юрий Чурсин и Максим Стоянов. Новый сезон продолжает мрачную детективную историю о преступлениях, которые оказываются куда сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Екатерина Адамова
Только вышел на НТВ — и уже можно посмотреть целиком: новый детектив со звездой «Первого отдела» многие пропустили, а зря Только вышел на НТВ — и уже можно посмотреть целиком: новый детектив со звездой «Первого отдела» многие пропустили, а зря Читать дальше 13 марта 2026
«Замах на рубль, удар на копейку»: зрители сравнили «Новую землю» НТВ с «Первым отделом» и.. разочаровались — как до Луны «Замах на рубль, удар на копейку»: зрители сравнили «Новую землю» НТВ с «Первым отделом» и.. разочаровались — как до Луны Читать дальше 11 марта 2026
«Паламарчук сыграл просто потрясающе»: детектив из 16 серий с Фомой из «Невского» держит рейтинг 8,1 и вошел в топ-250 лучших сериалов «Паламарчук сыграл просто потрясающе»: детектив из 16 серий с Фомой из «Невского» держит рейтинг 8,1 и вошел в топ-250 лучших сериалов Читать дальше 10 марта 2026
«Не вывозят даже Константинов и Анищенко», «Почему так слабо?»: первые отзывы о сериале «Новая земля» НТВ оказались жесткими «Не вывозят даже Константинов и Анищенко», «Почему так слабо?»: первые отзывы о сериале «Новая земля» НТВ оказались жесткими Читать дальше 8 марта 2026
Уже 18 марта НТВ запускает новую бомбу с Иваном Колесниковым: этот сериал точно стоит включить фанатам «Первого отдела» Уже 18 марта НТВ запускает новую бомбу с Иваном Колесниковым: этот сериал точно стоит включить фанатам «Первого отдела» Читать дальше 13 марта 2026
Все с ума сходят по Спасской, а я обожаю другую роль актрисы: хочется стереть память, и посмотреть заново Все с ума сходят по Спасской, а я обожаю другую роль актрисы: хочется стереть память, и посмотреть заново Читать дальше 13 марта 2026
Вампирская коронация и древние руны: что ждать от второго сезона сериала «Граница миров» Вампирская коронация и древние руны: что ждать от второго сезона сериала «Граница миров» Читать дальше 13 марта 2026
Если любите Устюгова из «Ментовских войн», посмотрите его в другой роли: историческая сага «Годунов» с рейтингом 8,5 впечатлит Если любите Устюгова из «Ментовских войн», посмотрите его в другой роли: историческая сага «Годунов» с рейтингом 8,5 впечатлит Читать дальше 13 марта 2026
На ИВИ выпустят «новых "Ранеток"»: у хита 2000-х было 340 серий, а сколько продержится «Двойная жизнь Ми» На ИВИ выпустят «новых "Ранеток"»: у хита 2000-х было 340 серий, а сколько продержится «Двойная жизнь Ми» Читать дальше 13 марта 2026
