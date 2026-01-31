Вторая серия 2 сезона ещё только 5 февраля, а вопрос уже один: будет ли у «Детей перемен» 3 сезон или нет?

Первая серия второго сезона «Детей перемен» только вышла, а зрители уже задают главный вопрос — будет ли продолжение. История снова цепляет с первых минут, и ощущение финальности пока не возникает. Наоборот, сюжет будто специально оставляет зазоры, в которые легко может войти следующий сезон.

Что происходит сейчас

Во втором сезоне Флора Борисовна окончательно выходит из тени и превращается в самостоятельную фигуру с властью и деньгами. Семья при этом трещит по швам.

Руслан живет заботой об отце, Юра все еще пытается собрать разрушенные отношения, Петр действует жестко и все больше отдаляется от матери. Конфликтов становится меньше некуда — и ни один из них не выглядит завершенным.

А что с третьим сезоном

Официально продолжение пока не планируют. Создатели не скрывают: история Флоры и ее сыновей задумывалась как законченная арка. Но при этом дверь полностью не закрыта.

Если проект решат развивать дальше, речь, скорее всего, пойдет не о прямом третьем сезоне, а о спин-оффе. В центре могут оказаться второстепенные герои, появившиеся во втором сезоне, — те, кто уже сейчас заметно перетягивает внимание на себя.

Пока зрителям остается наблюдать за развитием текущей истории. Но сам факт, что вопрос о продолжении возник уже после первой серии, говорит сам за себя: «Дети перемен» явно не отпускают и после формального старта нового сезона.