А вы когда-нибудь задумывались об этом? Вот почему Снейп на самом деле хотел стать преподавателем темных сил

18 марта 2026 07:58
Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

История Северуса Снейпа полна грусти и печали.

На протяжении всей своей жизни Северус Снейп, как показано в киносерии «Гарри Поттера», испытывал чувства к одной женщине.

Ради ее спасения Северус стал двойным шпионом, сотрудничая как с Волдемортом, так и с Альбусом Дамблдором. Снейп надеялся, что Дамблдор сможет защитить Лили, но, к сожалению, этого не произошло.

Тем не менее, до самого конца своей жизни Снейп выполнял поручения своего наставника. Фанаты поттерианы выдвигают гипотезу, что Северус стремился занять пост преподавателя по Защите от Темных Искусств, поскольку именно эта должность считалась проклятой.

Известно, что ни один учитель не мог проработать на ней дольше года из-за действий Темного Лорда. Считается, что Снейп планировал проработать только один учебный год, а затем покинуть Хогвартс, тем самым освободившись от обязательств перед обеими сторонами конфликта.

Эта теория выглядит вполне обоснованной, так как профессор неоднократно упоминал Дамблдору, что тот требует от него слишком многого и что Снейп не в состоянии справиться с такими задачами. Хотя он был мастером зельеварения, Северус выбрал преподавание другого предмета, поскольку его настоящей целью было избавиться от проклятия, которое связывало его с противостоянием великих магов и обрести долгожданный покой.

Камилла Булгакова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Гермиона или Полумна? Кто на самом деле самый умный в Хогвартсе — неочевидные аргументы Гермиона или Полумна? Кто на самом деле самый умный в Хогвартсе — неочевидные аргументы Читать дальше 17 марта 2026
А вас и там, и тут показывают: 5 актеров, которые перекочевали из фильмов о Гарри Поттере в известную сагу «Игра престолов» А вас и там, и тут показывают: 5 актеров, которые перекочевали из фильмов о Гарри Поттере в известную сагу «Игра престолов» Читать дальше 16 марта 2026
Эти три фильма про Хищника зрители пересматривают чаще всего: Collider составил рейтинг, с которым невозможно спорить Эти три фильма про Хищника зрители пересматривают чаще всего: Collider составил рейтинг, с которым невозможно спорить Читать дальше 19 марта 2026
Меньшиков раскритиковал «Битву за битвой», зато выделил другого победителя премии «Оскар»: вот что советует посмотреть всем Меньшиков раскритиковал «Битву за битвой», зато выделил другого победителя премии «Оскар»: вот что советует посмотреть всем Читать дальше 19 марта 2026
Самый популярный фильм Netflix в 2026 году: этот свежий боевик сравнивают с «Хищником» не зря — уже 83 млн просмотров Самый популярный фильм Netflix в 2026 году: этот свежий боевик сравнивают с «Хищником» не зря — уже 83 млн просмотров Читать дальше 19 марта 2026
«Грузовички» вместо «Дьявол носит Prada 2»: почему майские новинки Голливуда сняли с проката в кинотеатрах России «Грузовички» вместо «Дьявол носит Prada 2»: почему майские новинки Голливуда сняли с проката в кинотеатрах России Читать дальше 19 марта 2026
Почему Т-1000 прилипал к металлу в финале «Терминатора 2»: даже у идеального убийцы был изъян Почему Т-1000 прилипал к металлу в финале «Терминатора 2»: даже у идеального убийцы был изъян Читать дальше 19 марта 2026
Именно Киану Ривз придумал название фильма «Джон Уик»: изначально задумка была другая Именно Киану Ривз придумал название фильма «Джон Уик»: изначально задумка была другая Читать дальше 19 марта 2026
Как Шаи‑Хулуды стали такими огромными: в «Дюне» Вильнева об этом не сказали Как Шаи‑Хулуды стали такими огромными: в «Дюне» Вильнева об этом не сказали Читать дальше 18 марта 2026
