А вы когда-нибудь задумывались об этом? Вот почему Снейп на самом деле хотел стать преподавателем темных сил

На протяжении всей своей жизни Северус Снейп, как показано в киносерии «Гарри Поттера», испытывал чувства к одной женщине.

Ради ее спасения Северус стал двойным шпионом, сотрудничая как с Волдемортом, так и с Альбусом Дамблдором. Снейп надеялся, что Дамблдор сможет защитить Лили, но, к сожалению, этого не произошло.

Тем не менее, до самого конца своей жизни Снейп выполнял поручения своего наставника. Фанаты поттерианы выдвигают гипотезу, что Северус стремился занять пост преподавателя по Защите от Темных Искусств, поскольку именно эта должность считалась проклятой.

Известно, что ни один учитель не мог проработать на ней дольше года из-за действий Темного Лорда. Считается, что Снейп планировал проработать только один учебный год, а затем покинуть Хогвартс, тем самым освободившись от обязательств перед обеими сторонами конфликта.

Эта теория выглядит вполне обоснованной, так как профессор неоднократно упоминал Дамблдору, что тот требует от него слишком многого и что Снейп не в состоянии справиться с такими задачами. Хотя он был мастером зельеварения, Северус выбрал преподавание другого предмета, поскольку его настоящей целью было избавиться от проклятия, которое связывало его с противостоянием великих магов и обрести долгожданный покой.