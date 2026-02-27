Намек на смерть Фреда Уизли были, но не заметили: пересмотрела «Гарри Поттера» и все поняла

Многие фанаты франшизы уверены, что каждая история во вселенной «Гарри Поттера» скрывает в себе определенные смысловые нагрузки и идеи.

Одной из интересных деталей является то, что все персонажи семьи Уизли имеют имена, совпадающие с именами членов британской королевской семьи: Артур, Уильям, Джордж. Сначала это могло показаться просто данью уважения к королевской династии или совпадением, но стоит обратить внимание на имена братьев Рона — Джорджа и Фреда, которые могут содержать важную подсказку о их судьбе.

В истории Великобритании XVIII века королем был Георг III, который, кстати, был глухим на одно ухо. Интересно, что Джордж Уизли потерял ухо в битве с врагами Гарри Поттера. Просто совпадение? Вряд ли. Кроме того, Георг III стал королем после смерти своего отца, принца Фредерика, что созвучно имени Фред.

Хотя эта теория может показаться надуманной, стоит помнить, что автор данной истории о волшебниках Джоан Роулинг является жительницей Великобритании и, кроме того, одной из любимых писательниц короля Карла III. Поэтому не исключено, что такая связь действительно имеет смысл. И гибель Фреда действительно так предсказана.

После таких вероятностей пересмотреть фильм определенно стоит. Может и другие предсказания найдутся.