Всего за неделю этот сериал на Netflix набрал 36 500 000 просмотров: никакого Голливуда — только скандинавский нуар

15 апреля 2026 19:06
Кадр из сериала «Харри Холе»

Экранизация серии книг оказалась очень успешной.

На Netflix появился новый неожиданный хит — криминальный триллер «Харри Холе» по книгам Ю Несбё. Сериал вышел 26 марта 2026 года и всего за неделю набрал 36,5 миллиона часов просмотра, заняв первое место в мировом рейтинге FlixPatrol.

Неожиданный успех без громкой рекламы

В отличие от громких премьер вроде «Очень странных дел» или «Бриджертонов», «Харри Холе» вышел без масштабной рекламной кампании. Тем не менее сериал быстро привлек внимание зрителей.

Критики также приняли проект тепло: сериал получил 94% положительных отзывов на Rotten Tomatoes. Зрители оценили атмосферу, сюжет и актерскую игру.

О чем сериал «Харри Холе»

В центре истории — детектив Харри Холе, которого играет Тобиас Зантельманн. Герой известен тем, что раскрывает самые сложные дела, но при этом борется с личными проблемами и зависимостями.

В Осло происходит серия загадочных убийств, а на телах жертв находят драгоценные камни в форме пентаграмм. Это указывает на возможную связь преступлений с оккультизмом.

Харри вынужден работать с коллегой Томом Ваалером, которого играет Юэль Киннаман. Между героями возникает напряжение, но им приходится объединиться ради расследования.

Почему сериал стоит посмотреть

Создатели сделали ставку на атмосферу скандинавского нуара. Осло становится полноценным героем истории — город с ночными огнями и тревожной атмосферой усиливает напряжение.

Критики отмечают и актерскую игру Тобиаса Зантельманна. Несмотря на образ циничного детектива, его герой получился эмоциональным и живым.

«Харри Холе» стал одной из самых успешных экранизаций Ю Несбё. Ранее фильм «Снеговик» по его роману получил смешанные отзывы, поэтому новый сериал оказался приятным сюрпризом для поклонников автора.

Анастасия Луковникова
Пока ждёте 8 сезон «Невского» и продолжение «Первого отдела»: один детектив от Netflix с 94% на Rotten Tomatoes уже называют достойной заменой Пока ждёте 8 сезон «Невского» и продолжение «Первого отдела»: один детектив от Netflix с 94% на Rotten Tomatoes уже называют достойной заменой Читать дальше 11 апреля 2026
Именно эти 3 сцены сделали «Пацанов» самым циничным и кровавым сериалом: вторую я даже не смогла досмотреть Именно эти 3 сцены сделали «Пацанов» самым циничным и кровавым сериалом: вторую я даже не смогла досмотреть Читать дальше 16 апреля 2026
Уже объявлена дата выхода 3 сезона «Ван-Пис» от Netflix: рассказываем, куда на этот раз занесет Луффи и его команду Уже объявлена дата выхода 3 сезона «Ван-Пис» от Netflix: рассказываем, куда на этот раз занесет Луффи и его команду Читать дальше 15 апреля 2026
В №2 снимается звезда «Игры престолов»: скандинавские сериалф 2026 года, которые уже можно посмотреть полностью В №2 снимается звезда «Игры престолов»: скандинавские сериалф 2026 года, которые уже можно посмотреть полностью Читать дальше 15 апреля 2026
Думала как «Горничная», но оказалось круче: нашла сериал с оценкой 7.3 — всего 6 серий пролетели как одна Думала как «Горничная», но оказалось круче: нашла сериал с оценкой 7.3 — всего 6 серий пролетели как одна Читать дальше 15 апреля 2026
А я помню музыкальную заставку до сих пор: 3 сериала 90-х, которые исчезли с экранов, но остались в нашей памяти А я помню музыкальную заставку до сих пор: 3 сериала 90-х, которые исчезли с экранов, но остались в нашей памяти Читать дальше 15 апреля 2026
Когда вышел 2 сезон «Охотничьих псов» с рейтингом 8,2 и где смотреть хит Netflix: премьера уже состоялась и все эпизоды доступны целиком Когда вышел 2 сезон «Охотничьих псов» с рейтингом 8,2 и где смотреть хит Netflix: премьера уже состоялась и все эпизоды доступны целиком Читать дальше 14 апреля 2026
Свой Первый отдел: недавно узнала, как закончился сериал «Ее звали Никита» — эта концовка меня удивила Свой Первый отдел: недавно узнала, как закончился сериал «Ее звали Никита» — эта концовка меня удивила Читать дальше 14 апреля 2026
Эмили уже совсем не в Париже: стало известно, где снимут шестой сезон хита Netflix Эмили уже совсем не в Париже: стало известно, где снимут шестой сезон хита Netflix Читать дальше 14 апреля 2026
