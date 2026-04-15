Всего за неделю этот сериал на Netflix набрал 36 500 000 просмотров: никакого Голливуда — только скандинавский нуар

На Netflix появился новый неожиданный хит — криминальный триллер «Харри Холе» по книгам Ю Несбё. Сериал вышел 26 марта 2026 года и всего за неделю набрал 36,5 миллиона часов просмотра, заняв первое место в мировом рейтинге FlixPatrol.

Неожиданный успех без громкой рекламы

В отличие от громких премьер вроде «Очень странных дел» или «Бриджертонов», «Харри Холе» вышел без масштабной рекламной кампании. Тем не менее сериал быстро привлек внимание зрителей.

Критики также приняли проект тепло: сериал получил 94% положительных отзывов на Rotten Tomatoes. Зрители оценили атмосферу, сюжет и актерскую игру.

О чем сериал «Харри Холе»

В центре истории — детектив Харри Холе, которого играет Тобиас Зантельманн. Герой известен тем, что раскрывает самые сложные дела, но при этом борется с личными проблемами и зависимостями.

В Осло происходит серия загадочных убийств, а на телах жертв находят драгоценные камни в форме пентаграмм. Это указывает на возможную связь преступлений с оккультизмом.

Харри вынужден работать с коллегой Томом Ваалером, которого играет Юэль Киннаман. Между героями возникает напряжение, но им приходится объединиться ради расследования.

Почему сериал стоит посмотреть

Создатели сделали ставку на атмосферу скандинавского нуара. Осло становится полноценным героем истории — город с ночными огнями и тревожной атмосферой усиливает напряжение.

Критики отмечают и актерскую игру Тобиаса Зантельманна. Несмотря на образ циничного детектива, его герой получился эмоциональным и живым.

«Харри Холе» стал одной из самых успешных экранизаций Ю Несбё. Ранее фильм «Снеговик» по его роману получил смешанные отзывы, поэтому новый сериал оказался приятным сюрпризом для поклонников автора.