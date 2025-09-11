Меню
Киноафиша Статьи Всего 380 слов за три часа: создатели объяснили, почему Джон Уик в 4-ой части почти перестал говорить

11 сентября 2025 22:00
Кадр из фильма «Джон Уик»

Его превратили в немого убийцу?

Киллер Джон Уик всегда говорил мало, но в четвёртой части франшизы его молчание стало настоящей загадкой. Журналисты The Wall Street Journal подсчитали: за почти три часа экранного времени герой Киану Ривза произнёс всего 380 слов.

Это рекордно мало даже по меркам самого Уика. Для сравнения, в первой части, продолжавшейся всего 101 минуту, его персонаж сказал 484 слова. Получается, чем длиннее фильм, тем тише становится главный герой. Но почему? Это такой образ?

Почему Джон Уик почти не разговаривает

Минимум слов — это не случайность. Киану Ривз и режиссёр Чад Стахелски сознательно вырезали половину реплик Джона из финальной версии сценария. Молчаливый убийца выглядит куда опаснее, чем герой, который объясняет свои поступки. Каждая пауза здесь работает на напряжение, а редкие слова превращаются в ключевые маркеры сцены.

Сокращённые диалоги

Самым показателем стала сцена с Маркизом де Грамоном. По сценарию Джон должен был вести равный диалог, но Ривз отказался от большинства реплик, оставив лишь короткие ответы. Его самая длинная фраза за весь фильм звучит почти как прощание: «Наша нормальная жизнь закончилась давным-давно, мой друг».

Сила тишины

Любопытно, что около 10% всех слов Уика попали в трейлер — в двухминутном ролике он говорит больше, чем за первые двадцать пять минут фильма. Это сделано намеренно: в самой картине молчание Джона работает как оружие. Он не тратит время на объяснения — его действия звучат громче любых слов.

В результате образ Уика стал ещё более мрачным, холодным и непредсказуемым. Каждое движение важнее диалога, а паузы превращают простое молчание в фирменный стиль персонажа.

Ранее мы писали: Что смотрят по всему миру прямо сейчас: 5 самых популярных сериалов августа по версии Rotten Tomatoes.

Фото: Кадр из фильма «Джон Уик»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
