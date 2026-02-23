Меню
Всего 3 эпизода на Netflix: вы могли пропустить крутой детектив 2026 года по Агате Кристи, который смотрится за один присест

23 февраля 2026 15:13
Кадр из сериала «Тайны семи циферблатов»

Опять расследования цепочки смертей.

На Netflix в 2026 без лишнего шума вышел британский мини-сериал «Тайны семи циферблатов» или (Семь циферблатов Агаты Кристи). Это экранизация Агаты Кристи в духе 1920-х: старые особняки, светские разговоры и ощущение, что каждый герой что-то скрывает.

В актёрском составе Хелена Бонэм Картер и Мартин Фриман, а это уже заявка на уровень.

В центре сюжета леди Эйлин в исполнении Мии Маккенны-Брюс. Её любопытство втягивает в историю с тайным обществом и серией загадочных смертей. Расследование строится не на погонях, а на деталях: взглядах, паузах, странных совпадениях. Всё развивается спокойно и методично.

Сериал состоит из трёх серий, их реально посмотреть за один вечер. Темп неспешный, без резких поворотов, зато атмосфера выдержана точно. Приглушённые цвета, камерные интерьеры и закрытый круг подозреваемых создают ощущение классического детектива.

Хелена Бонэм Картер появляется нечасто, но её леди Катерхэм добавляет истории иронии. Мартин Фриман в роли инспектора Баттла снова тот самый спокойный аналитик, которому веришь с первой сцены. Основной фокус на Бандл Брент, и её линия может понравиться не всем.

«Тайны семи циферблатов» не претендует на сенсацию, но честно отрабатывает жанр. Это аккуратный детектив для спокойного вечера, когда хочется классики без перегруза.

Фото: Кадр из сериала «Тайны семи циферблатов»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
