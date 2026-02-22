Всего 3 емких серии — и никакой «воды»: смело включайте этот британский сериал, который смотрится за один вечер

Кажется, вы уже пересмотрели все громкие премьеры стримингов и ловите себя на мысли, что выбирать больше нечего? Тогда есть вариант, о котором почему-то говорят меньше, чем он заслуживает.

«Очень британский скандал» — трёхсерийная драма BBC, основанная на реальной истории одного из самых громких разводов XX века.

Развод, который обсуждала вся Британия

В центре сюжета — герцог и герцогиня Аргайл. Их брак в 1960-х развалился публично и с грохотом. Поводом стали десятки обнажённых полароидных снимков, найденных мужем в тайном шкафу супруги. Один из них стал главным доказательством в суде. Пресса смаковала детали, общество осуждало, а репутация Маргарет была фактически уничтожена.

Сериал показывает не только скандал, но и атмосферу послевоенной Британии. Стиль конца 40-х и 50-х годов воссоздан досконально: костюмы, яхты, интерьеры, манеры общения. Однако важнее другое — настроение эпохи, где светская жизнь существовала под постоянным прицелом СМИ и строгих моральных норм.

Актёрский дуэт без фальши

Клэр Фой играет герцогиню сдержанно и точно, делая акцент на паузах и взглядах. Пол Беттани показывает герцога человеком, для которого скандал стал главным наследием. Это не просто история о разводе, а разбор системы, в которой патриархат и таблоиды решали судьбы.

«Очень британский скандал» входит в антологию BBC о громких делах истеблишмента и продолжает линию «Очень английского скандала» с Хью Грантом. Всего три серии, но каждая — как аккуратно выстроенный судебный акт. Если хочется не шумного экшена, а тонкой драмы с сильными актёрами, это редкий удачный выбор.