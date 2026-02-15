Меню
Всего 110 минут — и совсем другая Дейнерис из «Игры престолов»: пересмотрела эту драму уже миллион раз — финал необычен

Всего 110 минут — и совсем другая Дейнерис из «Игры престолов»: пересмотрела эту драму уже миллион раз — финал необычен

15 февраля 2026 13:46
Кадр из сериала «Игра престолов»

Эмилия Кларк являетс очень разноплановой актрисой. 

В фильмографии голливудской актрисы Эмилии Кларк немало ролей, однако особенно можно выделить картину «До встречи с тобой». Банальный, но душевный сюжет переходит в неожиданный для поклонников финал.

О чем фильм

Фильм «До встречи с тобой» (2016) — романтическая драма о Лу Кларк, жизнерадостной молодой женщине, которая становится сиделкой Уилла Трейнора — циничного, парализованного и богатого мужчины, потерявшего стремление жить после аварии. Лу пытается показать ему ценность жизни, между ними зарождается глубокая привязанность, меняющая их обоих.

Почему стоит посмотреть

Эта картина великолепно скрасит вечер и покажет насколько человека может поменять любовь. Правда, финала «жили долго и счастливо в ней не будет».

В этой картине вы точно увидите жизненный посыл, что нужно ценить то, что у тебя есть. Эмилия Кларк, прославившаяся по «Игре престолов», и Сэм Клафлин, знакомый зрителям по «Голодным играм», подарили зрителям яркие персонажи и показали потрясающую экранную «химию».

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
