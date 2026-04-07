Необычный вариант современного Шерлока — сериал из 7 сезонов с оценкой выше 7: отнеслась скептически, но втянулась

Шерлок Холмс представляет собой практически идеального детектива. Кажется, что он знает все. Он проницателен, умен, временами заносчив.

Герой, созданный Артуром Конаном Дойлом, продолжает вдохновлять сценаристов и кинематографистов на протяжении более ста лет. За это время было снято множество интерпретаций, среди которых особенно выделяются работы российских создателей, в том числе Василий Ливанов, получивший орден Британской империи за свою роль в образе Шерлока. Однако речь пойдет о другом.

Американцы попытались сделать свое

Американский сериал «Элементарно» транслировался на канале CBS с 2012 по 2019 год. Проект состоит из семи сезонов. Он не просто осовременил Холмса, как создатели сериала «Шерлок», переместив действие в настоящее время и переосмыслив персонажей. «Элементарно» пошел еще дальше. Действие сериала перенесено в Нью-Йорк, где доктор Джон Ватсон стал Джоан, а злодей профессор Мориарти превратился в Джейми — коварную соперницу Шерлока и его любовь Ирен Адлер.

Сам Шерлок сохранил свою сущность. Он работает консультантом для полиции, распутывая сложные преступления. Формат сериала представляет собой процедуральный детектив. Каждая серия посвящена расследованию, но при этом существует единая сюжетная линия, развивающаяся на протяжении всего сезона.

Главный враг

Однако наибольшей угрозой для Шерлока оказывается не Мориарти, а его собственная зависимость от запрещенных веществ, которая становится центральной темой. В отличие от оригинала, где употребление таких веществ не акцентируется, в «Элементарно» это становится серьезной проблемой, с которой Шерлок вынужден бороться каждый день. Именно благодаря своим зависимостям он оказывается в Нью-Йорке и встречает Ватсон.

Отношения с Ватсон

В отличие от классической версии, где Ватсон и Холмс делят жилье, здесь Джоан становится куратором трезвости Шерлока, нанятой его отцом. Она — бывший хирург, который, потеряв пациента, решает помочь людям с зависимостями. Постепенно она начинает участвовать в расследованиях и проявляет себя как талантливый детектив. Я бы сказала, что актриса реально спасает сериал, хотя изначально и смотрится весьма непривычно.

Высокомерный Шерлок и концовка

Шерлок, сыгранный Джонни Ли Миллером, остается верным своему образу: он прямолинеен, высокомерен. Образ Ватсон, представленный женщиной, может показаться необычным, но Люси Лью отлично справляется с ролью и становится одним из лучших Ватсонов, на мой субъективный взгляд.

Концовка сериала оставляет много вопросов и выглядит несколько странно, создавая ощущение, что сценаристы решили завершить проект, но в последний момент оставили возможность для продолжения. Это завершение вызывает у зрителей смешанные чувства и требует понимания.

По сути «Элементарно» — это необычный сериал, который может оттолкнуть традиционных поклонников Шерлока Холмса, но если вам нравятся новшества, интересные сюжеты, то посмотреть определенно стоит. Тем более оценка 7.6. по Кинопоиску говорит о том, что сериал приняли довольно хорошо.