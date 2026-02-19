Все привыкли считать «Первый отдел» главным хитом НТВ, но канал готовит сериал, который может его подвинуть — скоро выйдут 20 жарких эпизодов

А вот и новые кадры со съемок появились.

Съёмки детектива «Новая земля» уже идут, и по первым подробностям проект выглядит как заявка на следующий крупный хит НТВ. Канал открыто делает ставку на историю с жёсткой фактурой и современным контекстом.

На этот раз действие разворачивается на новых территориях России — для федеральных сериалов это редкий фон. Такой выбор сразу задаёт другой уровень напряжения.

В центре сюжета бывший оперативник Тимофей Забелин. Герой по контракту приезжает в Бердянск Запорожской области и попадает в реальность, где служба не похожа на привычную городскую работу.

Минимум камер, постоянные проверки транспорта на взрывчатку, риск вооружённых столкновений. Любой выезд может закончиться засадой. Детективная линия строится на этой ежедневной опасности, без привычного телевизионного комфорта.

Личную драму добавляет неожиданная новость: у Забелина есть взрослый сын, о котором он не знал 20 лет. Теперь задача героя шире, чем раскрытие преступлений. Ему нужно не дать сыну сломать жизнь из-за чужих идей и опасной среды. Семейный конфликт становится второй опорой истории.

Главную роль играет Александр Константинов — актёр с крепкой репутацией в жанре. Запланировано 20 серий, а значит, авторы рассчитывают на долгую дистанцию. По настроению проект ближе к жёстким криминальным драмам, чем к классическим процедурам.

«Новая земля» выглядит как попытка обновить формулу канала. Если авторам удастся сохранить баланс между экшеном и человеческой историей, сериал вполне может составить конкуренцию «Первому отделу». А при удачном старте — и обойти его по вниманию зрителей. Пока всё указывает на то, что НТВ готовит себе нового флагмана.