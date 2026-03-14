Киноафиша Статьи Есть истинная причина: почему Хюррем хотела мира и дружбы с Мустафой на самом деле

14 марта 2026 11:21
Кадр из сериала «Великолепный век»

Что же было не так?

Хюррем не просто испытывала любовь к Сулейману. Она была самым преданным и верным человеком для повелителя. Султан высоко ценил множество качеств своей хасеки, осознавая и принимая ее ошибки, однако он понимал, что ее преданность имеет неоценимое значение.

Огромной болью для падишаха стало то, как складывались отношения между его любимой и старшим сыном Мустафой. Между ними царила вражда и неприязнь. Позже, когда султан окажется в бессознательном состоянии, Хюррем осознает, что вражда могла бы не возникнуть, если бы Мустафа был ее сыном, а не сыном Махидевран.

С самого начала своего знакомства с шехзаде, Хюррем старалась проявлять доброту и заботу, стремясь к миру и дружбе. Но почему для Роксоланы была важна дружба с Мустафой?

По сюжету сериала «Великолепный век», несмотря на все трудности, которые у Хюррем возникали с старшим сыном Сулеймана, она старалась вести себя достойно, поскольку видела в Мустафе отражение своего любимого. Для нее он представлял продолжение султана, и, соответственно, вести с ним конфликт было бы недопустимо. Однако, чем больше Хюррем пыталась найти схожие черты с повелителем, тем яснее ей становилось, что сын больше походил на Махидевран.

Мустафа, в свою очередь, всегда проявлял настороженность по отношению к хасеки, так как его мать с раннего возраста настраивала его против нее. Возможно, если бы обстоятельства были иными, и отношения развивались по другому сценарию, все сложилось бы иначе. Ту дружбу, которую Хюррем искренне желала и предлагала Мустафе в одном из разговоров, шехзаде отверг.

И не стоит забывать, что Хюррем оплакивала гибель Мустафы, как потерю своего собственного сына.

Камилла Булгакова
