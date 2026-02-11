Меню
Киноафиша Статьи Все могут короли, а на что способны вы? Нашу викторину пройдут только те, кто вырос на советских сказках

Все могут короли, а на что способны вы? Нашу викторину пройдут только те, кто вырос на советских сказках

11 февраля 2026 14:15
Кадры из фильмов «Огонь, вода и... медные трубы» (1967), «Королевство кривых зеркал» (1963)

Вопросы могут быть с подвохом.

Советские сказки подарили нам целую галерею незабываемых монархов. На экране можно было встретить королей всех мастей — от грозных и устрашающих до нелепых и бестолковых.

Они издавали указы, решали судьбы дочерей, вступали в споры с главными героями. Многие их фразы стали народными поговорками, а костюмы — образцом для подражания.

Но хорошо ли вы помните этих сказочных правителей? Сумеете ли без запинки назвать, в какой истории каждый из них царствовал? Предлагаем проверить свои знания в нашем тесте. Справитесь?

Кадры из фильмов «Огонь, вода и... медные трубы» (1967), «Королевство кривых зеркал» (1963)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
