Все могут короли, а на что способны вы? Нашу викторину пройдут только те, кто вырос на советских сказках

Вопросы могут быть с подвохом.

Советские сказки подарили нам целую галерею незабываемых монархов. На экране можно было встретить королей всех мастей — от грозных и устрашающих до нелепых и бестолковых.

Они издавали указы, решали судьбы дочерей, вступали в споры с главными героями. Многие их фразы стали народными поговорками, а костюмы — образцом для подражания.

Но хорошо ли вы помните этих сказочных правителей? Сумеете ли без запинки назвать, в какой истории каждый из них царствовал? Предлагаем проверить свои знания в нашем тесте. Справитесь?