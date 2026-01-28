Все 8 серий уже доступны: «Убегай!» — крепкий детектив от Netflix 2026 года, который я «проглотила» за один день целиком

Иногда нужен сериал, который включаешь вечером и не думаешь, во сколько вставать завтра. «Убегай!» как раз из таких историй. Это один сезон, 8 эпизодов, и ощущение, что тебя аккуратно, но настойчиво ведут от серии к серии, не давая выдохнуть.

Зимой сериал неожиданно стал зрительским хитом, и это тот редкий случай, когда причина понятна уже после первой серии.

О чем эта история и кто здесь играет

В центре сюжета пропажа Пейдж, дочери богатого финансиста Саймона. Девушка сбегает из дома, связывается с сомнительным парнем, а затем исчезает. Когда ее бойфренда находят убитым, главным подозреваемым становится отец.

Саймона играет Джеймс Несбитт, и это одна из его самых жестких ролей за последние годы. Рядом Рут Джонс в образе частного детектива и Минни Драйвер в роли матери, которая старается сохранить видимость нормальной семьи. Каждый персонаж здесь что-то скрывает, и почти каждый может оказаться не тем, кем кажется.

Почему сериал смотрится на одном дыхании

Во всех 8 эпизодах темп держится ровно. В одной серии расследуют убийство, в другой ищут пропавших, в третьей всплывают новые связи и старые грехи. Авторы не углубляются в философию, но аккуратно показывают трещины в благополучной жизни.

Да, здесь есть эмоциональные перегибы и нарочитая музыка, пишут зрители, но сериал честно выполняет свою задачу. Дает напряженный детектив, понятную драму и внятный финал.