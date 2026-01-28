Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Все 8 серий уже доступны: «Убегай!» — крепкий детектив от Netflix 2026 года, который я «проглотила» за один день целиком

Все 8 серий уже доступны: «Убегай!» — крепкий детектив от Netflix 2026 года, который я «проглотила» за один день целиком

28 января 2026 17:38
Кадр из сериала «Убегай!»

И не надо ждать выхода очередного эпизода. 

Иногда нужен сериал, который включаешь вечером и не думаешь, во сколько вставать завтра. «Убегай!» как раз из таких историй. Это один сезон, 8 эпизодов, и ощущение, что тебя аккуратно, но настойчиво ведут от серии к серии, не давая выдохнуть.

Зимой сериал неожиданно стал зрительским хитом, и это тот редкий случай, когда причина понятна уже после первой серии.

О чем эта история и кто здесь играет

В центре сюжета пропажа Пейдж, дочери богатого финансиста Саймона. Девушка сбегает из дома, связывается с сомнительным парнем, а затем исчезает. Когда ее бойфренда находят убитым, главным подозреваемым становится отец.

Саймона играет Джеймс Несбитт, и это одна из его самых жестких ролей за последние годы. Рядом Рут Джонс в образе частного детектива и Минни Драйвер в роли матери, которая старается сохранить видимость нормальной семьи. Каждый персонаж здесь что-то скрывает, и почти каждый может оказаться не тем, кем кажется.

Почему сериал смотрится на одном дыхании

Во всех 8 эпизодах темп держится ровно. В одной серии расследуют убийство, в другой ищут пропавших, в третьей всплывают новые связи и старые грехи. Авторы не углубляются в философию, но аккуратно показывают трещины в благополучной жизни.

Да, здесь есть эмоциональные перегибы и нарочитая музыка, пишут зрители, но сериал честно выполняет свою задачу. Дает напряженный детектив, понятную драму и внятный финал.

Фото: Кадр из сериала «Убегай!»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Не только Агата Кристи: 7 лучших авторов детективов, которых пора экранизировать Не только Агата Кристи: 7 лучших авторов детективов, которых пора экранизировать Читать дальше 29 января 2026
Мини-сериал «Повелитель мух» получил точную дату выхода: смотрим, что приготовил автор «Переходного возраста» (тизер) Мини-сериал «Повелитель мух» получил точную дату выхода: смотрим, что приготовил автор «Переходного возраста» (тизер) Читать дальше 29 января 2026
Ни одного лишнего эпизода: свежие детективные мини-сериалы на 3–8 серий, которые хочется досмотреть до конца Ни одного лишнего эпизода: свежие детективные мини-сериалы на 3–8 серий, которые хочется досмотреть до конца Читать дальше 28 января 2026
Финал нового хита Netflix «Его и ее» не может вас отпустить? Тогда вот еще три похожих сериала — маленькие города, интриги и яркие персонажи Финал нового хита Netflix «Его и ее» не может вас отпустить? Тогда вот еще три похожих сериала — маленькие города, интриги и яркие персонажи Читать дальше 27 января 2026
До финала второго сезона «Фоллаута» осталось 2 серии: а я уже выбрала, что буду смотреть дальше До финала второго сезона «Фоллаута» осталось 2 серии: а я уже выбрала, что буду смотреть дальше Читать дальше 27 января 2026
Три моих любимых детектива: сколько бы ни смотрела другие фильмы, а все равно возвращаюсь к этим Три моих любимых детектива: сколько бы ни смотрела другие фильмы, а все равно возвращаюсь к этим Читать дальше 26 января 2026
К президенту США эта машина никак не относится: откуда взялось название «Линкольн для адвоката» К президенту США эта машина никак не относится: откуда взялось название «Линкольн для адвоката» Читать дальше 29 января 2026
Морские твари и кислота: как предохранялись наложницы в гареме Султана – «уж лучше смерть» Морские твари и кислота: как предохранялись наложницы в гареме Султана – «уж лучше смерть» Читать дальше 29 января 2026
Фатиха действительно выгнали из «Клюквенного щербета»: доказательство Фатиха действительно выгнали из «Клюквенного щербета»: доказательство Читать дальше 29 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше