Возраст актеров в «Благословите женщину» заставит ахнуть: это не брак, а мезальянс

Контраст между Светланой Ходченковой и Александром Балуевым не зря был таким ярким.

«Благословите женщину» — российская мелодрама режиссёра Станислава Говорухина, ставшая одной из самых пронзительных и цитируемых картин в его фильмографии.

Главная героиня — скромная и добрая девушка Вера, которая становится женой офицера Александра Ларичева. Он — человек сложный, резкий, привыкший к порядку и дисциплине.

Их брак с первого дня становится испытанием: Александр устанавливает в доме жёсткие, почти армейские правила, а Вера, безгранично любя мужа, с покорностью и терпением принимает его характер.

Фильм проходит через несколько лет их совместной жизни, показывая, как Вера, сталкиваясь с равнодушием, ревностью и непониманием, не ломается, а сохраняет своё достоинство, доброту и способность любить. А после смерти мужа ее жизнь только начинается.

Прием фильма

Картина получила неоднозначные отзывы. Часть критиков и зрителей восхищались её эмоциональной силой и считали гимном женственности. Другие упрекали фильм в излишней патетике и консервативном взгляде на роль женщины в семье.

Но дуэт Светланы Ходченковой и Александра Балуева точно никого не оставил равнодушным. Уж слишком контрастно пара смотрелась вместе. Такого эффекта удалось добиться в том числе из-за разницы звезд в возрасте.

Возраст актеров в фильме

На момент съемок Александру Балуеву исполнилось 44 года. Его герой — мужчина в полном расцвете сил, что прекрасно видно на экране. В его движениях, манере держаться и даже во взгляде чувствуется зрелость, уверенность и жизненный опыт.

Светлане Ходченковой в то время было всего 19 лет. Она была совсем юной, почти девочкой, только начинающей свой путь. Именно эта хрупкость и искренность помогли ей создать такой пронзительный и запоминающийся образ Веры.

Контраст между опытным мужчиной и юной девушкой стал одной из самых сильных сторон фильма.

