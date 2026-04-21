Вовсе не Джон Сноу: кто на самом деле главный победитель «Игры престолов» — на этого героя сразу не подумаешь

21 апреля 2026 12:00
Кадр из сериала «Игра престолов»

В сериале много харизматичных персонажей.

Сериал «Игра Престолов» задал тренд на отсутствие сюжетной брони для ключевых персонажей. Главный пример — казнь Неда Старка в девятой серии, которая показала, что даже заметные герои могут исчезнуть из сюжета. Это определило дальнейшую жесткую судьбу его детей и судьбу Дома Старков.

Зрители привыкли думать, что главный герой в безопасности, но в «Престолах» такой логики не было. Многие, кто не читал книги Мартина, ожидали, что Нед дойдет до конца или займет трон. Его казнь стала неожиданностью для публики и для персонажей.

Старков ждали тяжелые времена после казни Неда

Семья распалась и разлетелась по Вестеросу. Джон отправился к Стене. Бран и Рикон вынуждены были бежать из Винтерфелла. Арья покинула родные земли. Санса переживала опасные перемены и оказалась в руках новых хозяев. Кейтилин и Робб погибли на Красной Свадьбе. Казнь Неда привела к утрате контроля над Севером и почти стерла прежнее влияние Старков.

Дом Старков начал возрождаться

Несмотря на поражения, дети Неда выжили и учились. Бран в итоге стал королем, хотя и не искал власти. Арья прошла тяжелый путь обучения у разных наставников. Санса прошла тяжелый путь от наивной девочки к сильной женщине. Джон формировался под влиянием своих командиров и друзей. Все они сохранили в себе черты, заложенные Недом, и это помогло им восстановить Дом Старков.

Именно поэтому Нед Старк оказался главным победителем войны за Железный трон. Его принципы и воспитание детей привели к тому, что дом Старков в итоге занял ключевые позиции в новом порядке Вестероса.

При этом многие влиятельные фигуры проиграли. Серсея потеряла детей и погибла под обломками. Петир Бейлиш, которого когда‑то считали хитрым игроком, был убит молодой женщиной, которую недооценивал. Рамси, Джоффри, Тайвин и другие пали в ходе борьбы за власть.

Нед сам погиб быстро, но его дети заняли стратегические позиции. Их выборы и поступки во многом построены на уроках отца. Дом Старков выстоял во многом благодаря тому, что Нед вырастил детей с принципами чести и ответственности.

Камилла Булгакова
