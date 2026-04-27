Проходили огонь, воду и медные трубы: как выбирали невесту для царя и как складывались судьбы отвергнутых

Царские смотрины — тема, которую любят писать романисты и сценаристы. Сотни девушек со всей страны собирались на показ. Государь выбирал одну, ей доставался венец и рука монарха. Это похоже на сказку, но на деле всё было риском: на кону стояли не только корона, но и жизнь.

Медосмотр под надзором бояр

Сначала по городам ходили гонцы. Они приносили мерку для стопы, смотрели рост и обхват головы. Родители не могли скрывать дочерей: неповиновение грозило позором и суровыми наказаниями.

Потом начинался многоступенчатый отбор. Из полутора тысяч претенденток оставались единицы. Их селили в кремлёвских покоях, где повитухи осматривали девушек лично. Но медкомиссия была лишь частью испытаний.

Игры при дворе

Вокруг каждой кандидатки раскручивались интриги. Боярские роды сражались за влияние, фавориты протягивали своих, а отвергнутые искали мести. Придворные дамы порой шли на всё ради выгоды.

Когда Алексей Михайлович выбрал Евфимию Всеволожскую, одна служанка специально туго заплела ей косу и надела тесный кокошник. Красавица упала в обморок при царе. Придворный лекарь сообщил, что у неё припадки, и её обвинили в сокрытии болезни. Девушку с родителями сослали в Сибирь, и женой стал девушка из рода Нарышкиных.

Судьба отвергнутых

Лучшим исходом для той, кого отвергли, было вернуться домой с подарками. Но так бывало редко. Если девушку объявили невестой, а потом сочли неподходящей, её считали испорченной. Часто это кончалось постригом в монастырь.

Ещё хуже было, если подозревали обман. Семьи ссылали в глушь. Евфимия Всеволожская отделалась относительно легко: несколько лет в ссылке, затем помилование и брак. Но такие финалы были редкостью.

Болезни, яды и подозрения

Быть выбранной не значит оставаться в безопасности. После обручения девушку переводили во дворец и охраняли очень строго. И не зря.

Мария Хлопова, первая невеста Михаила Романова, через несколько дней после объявления сильно заболела — у неё началась непрекращающаяся рвота. Бояре сочли её непригодной и отправили в Тобольск. Мария Долгорукая стала царицей, но умерла через пять месяцев. Поэтому третью избранницу, Евдокию Стрешневу, привезли во дворец всего за три дня до свадьбы: царь боялся очередного отравления.

Отравления случались часто. Первая жена Ивана Грозного, Анастасия Романовна, умерла, и после её смерти многих бояр казнили по подозрению. Третья жена, Марфа Собакина, скончалась через две недели после венчания, что тоже привело к расправам. Некоторые историки полагают, что отвергнутые не гнушались ядами или колдовством, чтобы устранить соперниц.

Проклятие бесплодия

Даже если женщина становилась царицей и оставалась живой, беды не заканчивались. Её главной задачей было родить наследника. Не справилась — ждала постриг.

Соломония Сабурова была великой княгиней, но не родила наследника. Василий развёлся с ней, насильно постриг и сослал в Суздаль, а сам женился на Елене Глинской, которая родила ему Ивана. Патриарх Иерусалимский тогда предсказал, что при повторном браке у государя будет злой потомок и царство постигнут горе и кровь. История впоследствии подтвердила его слова.