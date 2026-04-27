Русский English
Проходили огонь, воду и медные трубы: как выбирали невесту для царя и как складывались судьбы отвергнутых

27 апреля 2026 14:00
Кадр из кинопроекта «Тайны дворцовых переворотов»

Царские смотрины — тема, которую любят писать романисты и сценаристы. Сотни девушек со всей страны собирались на показ. Государь выбирал одну, ей доставался венец и рука монарха. Это похоже на сказку, но на деле всё было риском: на кону стояли не только корона, но и жизнь.

Медосмотр под надзором бояр

Сначала по городам ходили гонцы. Они приносили мерку для стопы, смотрели рост и обхват головы. Родители не могли скрывать дочерей: неповиновение грозило позором и суровыми наказаниями.

Потом начинался многоступенчатый отбор. Из полутора тысяч претенденток оставались единицы. Их селили в кремлёвских покоях, где повитухи осматривали девушек лично. Но медкомиссия была лишь частью испытаний.

Игры при дворе

Вокруг каждой кандидатки раскручивались интриги. Боярские роды сражались за влияние, фавориты протягивали своих, а отвергнутые искали мести. Придворные дамы порой шли на всё ради выгоды.

Когда Алексей Михайлович выбрал Евфимию Всеволожскую, одна служанка специально туго заплела ей косу и надела тесный кокошник. Красавица упала в обморок при царе. Придворный лекарь сообщил, что у неё припадки, и её обвинили в сокрытии болезни. Девушку с родителями сослали в Сибирь, и женой стал девушка из рода Нарышкиных.

Судьба отвергнутых

Лучшим исходом для той, кого отвергли, было вернуться домой с подарками. Но так бывало редко. Если девушку объявили невестой, а потом сочли неподходящей, её считали испорченной. Часто это кончалось постригом в монастырь.

Ещё хуже было, если подозревали обман. Семьи ссылали в глушь. Евфимия Всеволожская отделалась относительно легко: несколько лет в ссылке, затем помилование и брак. Но такие финалы были редкостью.

Болезни, яды и подозрения

Быть выбранной не значит оставаться в безопасности. После обручения девушку переводили во дворец и охраняли очень строго. И не зря.

Мария Хлопова, первая невеста Михаила Романова, через несколько дней после объявления сильно заболела — у неё началась непрекращающаяся рвота. Бояре сочли её непригодной и отправили в Тобольск. Мария Долгорукая стала царицей, но умерла через пять месяцев. Поэтому третью избранницу, Евдокию Стрешневу, привезли во дворец всего за три дня до свадьбы: царь боялся очередного отравления.

Отравления случались часто. Первая жена Ивана Грозного, Анастасия Романовна, умерла, и после её смерти многих бояр казнили по подозрению. Третья жена, Марфа Собакина, скончалась через две недели после венчания, что тоже привело к расправам. Некоторые историки полагают, что отвергнутые не гнушались ядами или колдовством, чтобы устранить соперниц.

Проклятие бесплодия

Даже если женщина становилась царицей и оставалась живой, беды не заканчивались. Её главной задачей было родить наследника. Не справилась — ждала постриг.

Соломония Сабурова была великой княгиней, но не родила наследника. Василий развёлся с ней, насильно постриг и сослал в Суздаль, а сам женился на Елене Глинской, которая родила ему Ивана. Патриарх Иерусалимский тогда предсказал, что при повторном браке у государя будет злой потомок и царство постигнут горе и кровь. История впоследствии подтвердила его слова.

Камилла Булгакова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
У предыстории «Великолепного века» рейтинг 8,5: это больше, чем у сериала про Сулеймана и Хюррем У предыстории «Великолепного века» рейтинг 8,5: это больше, чем у сериала про Сулеймана и Хюррем Читать дальше 24 апреля 2026
Пошел налево и стал папой: как выглядит внебрачная дочь доктора Мясникова, которой уже 21 год Пошел налево и стал папой: как выглядит внебрачная дочь доктора Мясникова, которой уже 21 год Читать дальше 28 апреля 2026
Лайфхаки от бывалой путешественницы: где лучше прятать деньги в поезде и как заряжать телефон Лайфхаки от бывалой путешественницы: где лучше прятать деньги в поезде и как заряжать телефон Читать дальше 28 апреля 2026
Этот детектив посмотрела на одном дыхании: НТВ адаптировал корейскую дораму и получилось на 10 из 10 Этот детектив посмотрела на одном дыхании: НТВ адаптировал корейскую дораму и получилось на 10 из 10 Читать дальше 28 апреля 2026
16 серий держат в напряжении: вы могли пропустить этот детектив с Панфиловым на НТВ 16 серий держат в напряжении: вы могли пропустить этот детектив с Панфиловым на НТВ Читать дальше 28 апреля 2026
3 серии уже позади: отечественный ответ «Очень странным делам» затягивает не на шутку — когда выйдут остальные эпизоды «Радара» 3 серии уже позади: отечественный ответ «Очень странным делам» затягивает не на шутку — когда выйдут остальные эпизоды «Радара» Читать дальше 28 апреля 2026
Старинное имя для мальчика стремительно возвращается в моду в 2026: звучит мягко, статно и означает «Бог спасает» Старинное имя для мальчика стремительно возвращается в моду в 2026: звучит мягко, статно и означает «Бог спасает» Читать дальше 28 апреля 2026
Забудьте все, что видели в «Мемуарах гейши»: как эти дамы живут в современной Японии — никогда не выходят замуж и не занимаются спортом Забудьте все, что видели в «Мемуарах гейши»: как эти дамы живут в современной Японии — никогда не выходят замуж и не занимаются спортом Читать дальше 28 апреля 2026
Раскрыта одна из тайн «Игры престолов»: как король Роберт предсказал судьбу Старков в самом начале Раскрыта одна из тайн «Игры престолов»: как король Роберт предсказал судьбу Старков в самом начале Читать дальше 28 апреля 2026
