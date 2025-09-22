Во «Властелине колец» орки боялись солнца, а в «Хоббите» вели битвы среди белого дня: Питер Джексон грубо нарушил канон

Во вселенной Джона Толкина у орков были сложные отношения с солнечным светом. Классические орки из «Властелина колец» действовали строго ночью или в пасмурную погоду. Появление урук-хаев, которые не боялись солнца, стало для героев шоком.

В сериале «Кольца власти» этот момент тоже обыграли — орки рыли тоннели и носили специальные плащи, чтобы избежать губительных лучей. Но вот в «Хоббите» Питера Джексона орки почему-то свободно разгуливают при дневном свете без всякого дискомфорта.

Боязнь орков солнечного света

Страх орков перед солнечным светом имеет глубокие корни. В отличие от троллей, превращающихся в камень на солнце, орки страдали от обычной, но крайне острой светочувствительности.

Веками они обитали в подземных крепостях — сначала в Утумно, созданном Морготом, позже в пещерах Мглистых гор и Мории. Даже мордорские орки жили в вечном полумраке из-за вулканического пепла, заслонявшего солнце.

Глаза этих существ просто не выносили яркого света. Солнце не убивало их, но причиняло настоящую физическую боль, вызывало дезориентацию и подавляло боевой дух.

Именно поэтому они предпочитали действовать ночью или в пасмурную погоду, а в исключительных случаях использовали туннели и плотные плащи.

Орки в трилогии «Хоббит»

При необходимости орки могли действовать и днём — особенно в пасмурную погоду или под защитой магии. Во «Властелине колец» Саурон специально затемнял небо тучами, чтобы дать своим войскам преимущество.

В «Хоббите» некоторые сцены тоже можно объяснить: например, в Лихолесье орки скрывались под густым пологом деревьев, а в Битве Пяти Воинств летучие мыши закрыли небо своими крыльями.

Однако есть один момент, который нарушает все правила — погоня орков на варгах под открытым солнцем. В этой сцене небо абсолютно чистое, без намёка на облака или магическое вмешательство.

Питер Джексон явно пожертвовал каноном ради зрелищности — получился динамичный и эффектный эпизод, но он противоречит логике вселенной, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

