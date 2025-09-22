Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Во «Властелине колец» орки боялись солнца, а в «Хоббите» вели битвы среди белого дня: Питер Джексон грубо нарушил канон

Во «Властелине колец» орки боялись солнца, а в «Хоббите» вели битвы среди белого дня: Питер Джексон грубо нарушил канон

22 сентября 2025 09:25
Кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение короля»

В Сети заметили интересную особенность героев.

Во вселенной Джона Толкина у орков были сложные отношения с солнечным светом. Классические орки из «Властелина колец» действовали строго ночью или в пасмурную погоду. Появление урук-хаев, которые не боялись солнца, стало для героев шоком.

В сериале «Кольца власти» этот момент тоже обыграли — орки рыли тоннели и носили специальные плащи, чтобы избежать губительных лучей. Но вот в «Хоббите» Питера Джексона орки почему-то свободно разгуливают при дневном свете без всякого дискомфорта.

Боязнь орков солнечного света

Страх орков перед солнечным светом имеет глубокие корни. В отличие от троллей, превращающихся в камень на солнце, орки страдали от обычной, но крайне острой светочувствительности.

Веками они обитали в подземных крепостях — сначала в Утумно, созданном Морготом, позже в пещерах Мглистых гор и Мории. Даже мордорские орки жили в вечном полумраке из-за вулканического пепла, заслонявшего солнце.

Глаза этих существ просто не выносили яркого света. Солнце не убивало их, но причиняло настоящую физическую боль, вызывало дезориентацию и подавляло боевой дух.

Именно поэтому они предпочитали действовать ночью или в пасмурную погоду, а в исключительных случаях использовали туннели и плотные плащи.

Кадр из сериала ««Властелин колец: Кольца власти»

Орки в трилогии «Хоббит»

При необходимости орки могли действовать и днём — особенно в пасмурную погоду или под защитой магии. Во «Властелине колец» Саурон специально затемнял небо тучами, чтобы дать своим войскам преимущество.

В «Хоббите» некоторые сцены тоже можно объяснить: например, в Лихолесье орки скрывались под густым пологом деревьев, а в Битве Пяти Воинств летучие мыши закрыли небо своими крыльями.

Однако есть один момент, который нарушает все правила — погоня орков на варгах под открытым солнцем. В этой сцене небо абсолютно чистое, без намёка на облака или магическое вмешательство.

Кадр из фильма «Хоббит: Нежданное путешествие»

Питер Джексон явно пожертвовал каноном ради зрелищности — получился динамичный и эффектный эпизод, но он противоречит логике вселенной, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

Ранее портал «Киноафиша» писал, что самую жуткую таверну из «Властелина колец» на экране так и не показали.

Фото: Кадры из фильмов «Властелин колец: Возвращение короля» (2003), «Хоббит: Нежданное путешествие» (2012), сериала ««Властелин колец: Кольца власти»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона Читать дальше 26 сентября 2025
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия? Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия? Читать дальше 25 сентября 2025
Толкин об этом особо не писал, но по деталям понять можно: что на самом деле ели эльфы? Толкин об этом особо не писал, но по деталям понять можно: что на самом деле ели эльфы? Читать дальше 24 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы «Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше